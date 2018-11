Weihnachten Wunschzettel hängen am Wunschbaum

Obersontheim / swp

Bummeln und gleichzeitig etwas Gutes tun kann man am Wochenende beim Weihnachtsmarkt in Obersontheim. Seit wenigen Tagen steht der jüngste „Wunschbaum“ im Landkreis im Rathaus zum Plündern bereit. Am Samstag-, 1., und am Sonntagnachmittag, 2. Dezember, ist das Rathausfoyer geöffnet. Der Baum steht aber noch bis 12. Dezember. Wer jemandem etwas Gutes tun möchte, nimmt einen entsprechenden Wunschzettel vom Baum, erfüllt ihn und gibt das Geschenk bis 12. Dezember im Bürgerbüro des Rathauses ab. Die Geschenke werden am Dienstag, 18. Dezember, während der Öffnungszeiten des „Treffpunkt Kauf und Rat“ im evangelischen Gemeindehaus verteilt. Im Treffpunkt können Menschen mit wenig Geld günstig Lebensmittel einkaufen, die von den Supermärkten und Bäckereien in der Umgebung gespendet werden.

Organisiert wird die Aktion vom Diakonieverband Schwäbisch Hall und dem Evangelischen Jugendwerk im Kirchenbezirk Gaildorf. Sie haben in den vergangenen Wochen Wünsche von Menschen mit wenig Geld aus dem Fischach- und Bühlertal gesammelt und anonymisiert an den Baum gehängt. Arbeitslose sind dabei, Menschen mit wenig Einkommen, viele Rentner und auch Flüchtlinge, Kinder und Erwachsene, Alleinstehende und Familien. Viele der Wünsche sind bescheiden, so die Gemeinde. Oft wird Kleidung gewünscht, aber auch Spielsachen oder ein Cafébesuch stehen auf der Liste. Daneben stehen Haushaltsgeräte wie Toaster oder Kaffeemaschine hoch im Kurs. Das eine oder andere Kind hofft auf ein gut erhaltenes „Rädle“. Etwa 80 Wünsche gilt es zu erfüllen. Im vergangenen Jahr waren es um die 70 – bis auf zwei haben die Obersontheimer alle erfüllt.