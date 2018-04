Entertainer Wunder gibt es immer wieder

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Verfechter des Satzes „Gewalt ist keine Lösung“ kommen schwer ins Grübeln beim Auftritt des nach eigener Aussage umstrittensten Predigers der Welt im evangelisch-freikirchlichen Gemeindehaus in Hessental. „Wenn jetzt vor der Tür eine Verbrecherbande wäre, die eurem Kind oder eurer Mutter das Allerschlimmste antut, soll ich dann beten? Oder die Polizei rufen, die erst kommt, wenn die Verbrecher fertig sind? Oder soll ich rausgehen und machen, dass sie aufhören?“, stellt Sam Childers die Frage, an der einst schon Deutschlands Kriegsdienstverweigerer verzweifelten.

Seit 22 Jahren in Afrika

Das biblische Gebot laute „Du sollst nicht morden“, behauptet der militante Missionar aus South Dakota, der seit 22 Jahren in Afrika Waisenhäuser, Schulen und Farmen aufbaut. Gegenüber „Du sollst nicht töten“ besteht da aus seiner Sicht offenbar ein eklatanter Unterschied. Er muss es wissen, denn der Ex-Junkie, Ex-Drogenboss, Ex-Hells-Angel und überhaupt Ex-Schwerstkriminelle pflegt eine sehr intime Beziehung zu Gott. Wenn es um besonders wichtige Dinge geht, kann er die Stimme des Herrn sogar akustisch vernehmen. So hat ihm die himmlische Hotline mitgeteilt, wo in einer trockenen Gegend Afrikas in einer Tiefe von exakt 239 Fuß die dünne Wasserader im Felsgestein für eine Brunnenbohrung zu finden sei. Diese Geschichte, in der sich Childers ungeachtet des Spotts von Geologen über das angeblich völlig aussichtslose Unterfangen durchsetzt und schließlich (man ahnt es) Erfolg hat, inszeniert der wilde Gottesmann als Erzählkrimi, an dessen Ende die Zuschauer das kostbare Nass auf der Großbildleinwand aus dem kargen Boden sprudeln sehen. Ein im Film festgehaltenes Wunder, wenn es sich tatsächlich genau so zugetragen haben sollte.

Childers ist ein glänzender Entertainer. Er hält den Spannungsbogen seiner Rede problemlos über zwei volle Stunden hinweg. Daran ändert selbst das permanente, deutsche Echo seiner Übersetzerin nichts. Als fleischgewordenes Klischee des amerikanischen Weltenretters rennt der wortgewaltige Mann im Biker-Outfit vor der Bühne auf und ab, schreit mit seiner rauen Stimme wie ein Wahnsinniger, um die Dramatik seiner Abenteuer angemessen herauszuarbeiten. Zwischendrin säuselt er sanft, bringt klassische Comedian-Gags, beschwört, verkündet, verspricht. Zum Beispiel, dass jeder im Raum vor seinem eigenen Wunder stehe, vorausgesetzt, er schenke sein Leben Jesus.

In Äthiopien, Uganda und im Süd-Sudan, wo der 56-jährige Childers mit seiner Frau lebt, bietet er Kindern und Jugendlichen in 14 Häusern Zuflucht und Bildung. Ein Waisenhaus, das von Terrormilizen angegriffen wurde, verteidigte er mit einer selbst aufgestellten Truppe, was ihm den Beinamen „Machine Gun Preacher“ einbrachte. 12 000 Mahlzeiten würden seine Hilfsprojekte täglich an hungernde Kinder ausgeben. Die Staatskirchen bezichtigt er des Versagens: Aus deren Waisenhäusern würden junge Bewohner im Alter von 15 Jahren ohne jede Perspektive weggeschickt und überwiegend in der Prostitution enden.

Er hingegen verschaffe seinen Schützlingen eine ordentliche Berufsausbildung. Warum die Not in Afrika immer noch so schrecklich sei, obwohl er doch so viel tue, fragt eine Frau. „Wir können nicht jeden retten“, antwortet Sam Childers, der garantiert noch nie etwas von Boris Palmer und dessen Buch mit gleichlautendem Titel gehört hat. Andererseits erlebe man in Afrika mehr Wunder als sonst wo auf der Welt: „Weil die Menschen dort außer Gott nichts haben.“ Von abfallenden Krebsgeschwüren und Spontanheilungen Polio-Erkrankter berichtet der „Maschinengewehr-Prediger“.

Die in Afrika gedrehten Imagefilme, die er vorführt, zeigen ihn oft mit einer martialischen Wumme. „Polizisten und Soldaten in Deutschland tragen auch Waffen“, antwortet Childers auf die Frage, ob er wirklich Menschen erschieße, „wir sind darauf trainiert, sie zu nutzen und wir hoffen, dass wir es nicht müssen.“