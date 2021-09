Auf einem Trettraktor mit Anhänger und einem Bobbycar kommen die dreieinhalbjährigen Zwillinge Luis und Simen ratternd den leicht abschüssigen Weg zum Bauernhof von Tobias und Hubert Sinn in Wüstenrot-Oberheimbach angerauscht. Ihre Mutter Sabine Ehnle radelt hinter ihren Söhnen her. Am Tor vor ...