Perspektive Würth kündigt schon weiteres Rekordjahr an

Künzelsau / ht

Rund 3000 neue Mitarbeiter wird Würth insgesamt eingestellt haben, wenn das Jahr 2018 demnächst zu Ende geht. Etwas 1000 davon in der Region Heilbronn-Franken. Zwischen 1. Januar und 31. Dezember hat der Konzern dann rund 600 Millionen Euro investiert, rund die Hälfte davon in Deutschland. In einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung nennt Robert Friedmann, Sprecher der Konzernleitung bei Würth, insbesondere das neue Logistikzentrum, das nahe der A-6-Anschlussstelle Kupferzell entsteht. Im Rückblick stellt Friedmann fest, dass Würth in den vergangenen zehn Jahren vier Milliarden Euro investiert hat.

Wachstum in allen Ländern

Robert Friedmann geht davon aus, dass der Weltmarktführer für Befestigungstechnik auch 2018 mit Zugewinnen abschließen wird. „Es wird ein Rekordjahr für Würth – sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Wir haben sogar die ungewöhnliche Situation, dass wir in allen Ländern ähnlich stark gewachsen sind. Das hatten wir so noch nie. Und das Ergebnis wird wieder leicht überdurchschnittlich steigen“, sagte Robert Friedmann dieser Tage. Mit konkreten Zahlen hält sich der Konzernsprecher allerdings zurück.

2017 erwirtschafteten die mehr als 400 Konzern-Gesellschaften einen Umsatz von 12,7 Milliarden Euro. Dies entsprach einer Steigerung von 7,5 Prozent. Das Betriebsergebnis hat 780 Millionen Euro betragen, es erhöhte sich um 26,8 Prozent. Beides waren Rekordwerte.

Weitere Mitarbeiter

Bemerkenswert ist, dass Würth weiterhin neue Mitarbeiter einstellt, dass der Umsatz aber prozentual stärker steigen werde als die Zahl der Beschäftigten. Robert Friedmann erklärt dies einerseits mit Effizienzgewinnen, die der technische Fortschritt ermöglicht. Viele Kunden würden ihre Aufträge inzwischen online an Würth leiten. So müssten diese nicht mehr von Mitarbeitern erfasst werden.

Die Zulassungszahlen für neue Autos gehen zurück. Für Würth leite sich daraus aber allenfalls eine kleine Abschwächung ab. Die Konjunktur insgesamt befinde sich weiterhin auf einem relativ hohen Niveau.

Hohe Kosten für Öl und Stahl

Robert Friedmann räumt allerdings ein, dass nicht alles glatt läuft. So könnten die Preiserhöhungen für Öl und Stahl nicht komplett an die Kunden weitergegeben werden. Wenn ein Teil dieser erhöhten Kosten beim Unternehmen hängen bleibt, drückt dies die Marge. Öl sei in den zurückliegenden zwölf Monaten bis zu 26 Prozent teurer geworden, Stahl koste 41 Prozent mehr.