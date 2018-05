Dorfleben Wolpertshausen im Heimatfest-Fieber

Wolpertshausen / Ute Schäfer

Autoscooter und Freundschaftssingen: Die Vorbereitungen zum Heimatfest in Wolpertshausen gehen in die heiße Phase.

Verraten, wie der Umzugswagen aussieht? Das kommt nicht in Frage. „Natürlich machen die Gruppen ein Geheimnis daraus“, sagt Albrecht Fischer. Der Wagen soll eine Überraschung sein. Deshalb wird hinter verschlossenen Garagen- und Scheunentoren geplant, gebastelt und gewerkelt. Und das seit Wochen.

Mit anderen Worten: Wolpertshausen ist im Vorbereitungsfieber. Am zweiten Juniwochenende feiert die Ortschaft erstmals nach 20 Jahren wieder ein großes Heimatfest – und mit dem Fest feiern zwei Wolpertshausener Vereine Jubiläum. Das ist zum einen der Musikverein, der auf 50 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken kann. Und der Gesangverein Eintracht, bei dem es sogar 120 Jahre sind.

Die Vorbereitungen stecken gerade in der heißen Phase. „Die dauert wahrscheinlich bis drei Tage nach dem Fest“, scherzt Carola Ternes. Heiß sei die Phase schon lange. Doch wann genau sie angefangen hat, das können die vier Vereinsvorsitzenden, die gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung zum harten Kern des Organisationsteams gehören, schon gar nicht mehr sagen – es sind dies Carola Ternes (Dorfgemeinschaft Cröffelbach), Marcel Huß (Jugendtreff), Albrecht Fischer (Gesangverein Eintracht) und Peter Kömmelt (Musikverein).

Vielleicht begann die heiße Phase an jenem Tag, an dem Helferlisten ausgedruckt wurden? Denn das Fest ist ja nicht nur ein großes Zusammensein der Wolpertshausener und ihrer Gäste. Es ist auch ein logistischer Mammut­akt. Allein zum Zeltaufbau braucht es 90 Leute. Und für den laufenden Betrieb noch viel mehr.

„Wir haben das Kontingent an Helfer aufgeteilt“, sagt Carola Ternes. „Wir haben jeden Verein gebeten, eine bestimmte Anzahl an Helfern zu stellen.“ Zuerst hatte das Orga-Team zwar Angst, dass sich die Helferlisten nicht füllen würden. Doch die Angst war unbegründet. „Es kamen sogar Leute, die gar nicht in Vereinen engagiert sind und trotzdem helfen wollten“, berichtet Albrecht Fischer. Der Jugendtreff etwa ist mit 60 Arbeitsschichten mit dabei, berichtet Marcel Huß, „wobei wir derzeit ja auch das Seefest planen“.

Oder begann die heiße Phase mit dem Druck der Flyer, der Plakate, der großen Straßenbanner? Oder mit dem Treffen bei der Landkreisverwaltung oder beim Roten Kreuz? Und überhaupt: Wer sorgt für die Straßensperrung und die Umleitungsschilder? Wer ist für die Sicherheit und den Jugendschutz zuständig? Es sind viele Kleinigkeiten, die bedacht werden müssen.

Und dann kommt auf die Vereine auch noch der Heimatabend zu, bei dem Gruppen auftreten können und sollen. Der Jugendtreff plant zum Beispiel einen Schuhplattler. Andere singen, tanzen oder führen kleine Theaterstücke auf. Auch dafür wird derzeit hinter den Kulissen geprobt.

Vielleicht begann die heiße Phase auch an dem Tag, an dem klar war, dass ein Heimatfest nicht ohne einen Vergnügungspark ablaufen kann. Doch wie kommt man an einen solchen? „Man fragt halt rum. Und dann fragt man bei den Betreibern an“, antwortet Albrecht Fischer. Die Entscheidung fiel dem Organisationsteam leicht. „Bürgermeister Jürgen Silberzahn wollte unbedingt einen Autoscooter haben“, verrät Fischer. „Nur einer der Anbieter konnte einen auf unseren Platz stellen. Die Wahl fiel auf ihn.“ Zufälligerweise ist es die Schaustellerfirma Familie Schneck aus Mainhardt, die bereits beim vergangenen Heimatfest vor 20 Jahren den Vergnügungspark gestellt hat. „Der Senior kam mit Sohn und Enkel vorbei, um den Festplatz zu besichtigen“, sagt Albrecht Fischer. Was bedeutet, dass hier die Nachfolge gesichert scheint. Was aber auch bedeutet, dass es in 20 Jahren, wenn vielleicht wieder ein Heimatfest gefeiert wird, vielleicht wieder der Vergnügungspark der Familie Schneck dabei ist. Dann zum dritten Mal.