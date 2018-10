Bildung Wolpertshäuser Grundschüler lernen programmieren

Wolpertshausen / Oliver Färber

Die Jungs sind an diesem Morgen mit Feuereifer dabei. Sie sitzen im Computerraum im Dachgeschoss ihrer Grundschule in Wolpertshausen im Kreis und grübeln gemeinsam über einer Aufgabe, die zunächst ziemlich einfach klingt: Welche einzelnen Schritte sind notwendig, um eine Banane zu essen?

Andreas Nickel von der Walldorfer Software-Schmiede SAP führt damit spielerisch in die Materie „Programmieren“ ein. Auf bunten Zetteln hat er einzelne Schritte wie „Etwas Schale entfernen“, „Abbeißen“, „Kauen“ oder „Wirf die Schale in den Biomüll“ mitgebracht. Die gilt es in die richtige Reihenfolge zu bringen. Aber halt – wie oft muss eigentlich abgebissen werden, bis die Frucht gegessen ist? „Das ist doch bei jeder Banane anders“, bringt er seine Gedanken ein.

Die Lösung im „Bananen-Ess-Programm“: eine Schleife. Die Schritte „Schale entfernen“, „Abbeißen“, „Kauen“ und „Schlucken“ werden darin so oft wiederholt, bis die Bedingung „Banane aufgegessen“ erfüllt ist. „Das habt ihr gut gemacht. Damit könnt ihr schon Computerprogramme bauen“, lobt der Fachmann die elf Jungs im Alter von neun bis elf Jahren.

„Die elf Mädchen sind nach der Pause dran“, verrät Klassenlehrerin Daniela Messerschmidt. Für das Projekt wurde die vierte Klasse nach Geschlechtern getrennt. „So wollen wir den Mädchen die Angst vor dem Computer nehmen“, so die Pädagogin. Froh ist die darüber, dass Andreas Nickel als Wolpertshausener Bürger mit der Idee eines Programmiertags bei Bürgermeister Jürgen Silberzahn vorgesprochen hatte – und dieser ihn gleich an die Grundschule weiter verwiesen habe. „Schließlich muss man auch etwas machen, wenn man einen so gut ausgestatteten Computerraum hat“, meint die Lehrerin.

Derweil ist für die Jungs Geschenke- und Bastelstunde. Nickel überreicht jedem eine kleine Schachtel. Drin ist eine Platine, Kabel, Batterien und das dafür notwendige Fach. Calliope Mini heißt der kleine Computer­stern, der Kindern hilft, erste Schritte ins Thema Programmieren zu machen. Nachdem die Batterien angeschlossen sind, blinkt und piept es. „Da! Bei mir zeigt er einen Pfeil an!“, ruft ein Junge aufgeregt, hebt die Leiterplatte in die Höhe und teilt seine Erfahrung mit seinen Klassenkameraden.

„Den Programmierstern hat SAP gesponsert“, verrät Nickel. Bei Einzelkauf kostet er 35 Euro – im Klassensatz ist er günstiger. „Er ist zunächst eine Leihgabe für ein Jahr. Die Kinder dürfen ihn auch mit nach Hause nehmen“, verrät Messerschmidt.

Jetzt geht’s an die Computer. „Passt genau auf, damit ihr die Schritte mitbekommt“, mahnt Nickel. Ganz einfach, über eine Seite in einem Webbrowser, kommen die Schüler auf eine Programmierschnittstelle, bei denen sie die einzelnen Schritte – wie beim Banenenprogramm – einfach aneinanderreihen können. Über ein Kabel wird das Programm in den Stern übertragen. Wenig später haben die Kleinen die Platine in einen elektronischen Würfel verwandelt.