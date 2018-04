Kupferzell Verein „Füreinander da sein“ löst sich auf

Kupferzell / swp

Dabei bleibt er wohltätig bis zum schluss: Mit dem Restvermögen werden drei Einrichtungen unterstützt.

Augenfällig und unüberhörbar fällt es Klaus Kempf schwer, vom Ende des Vereins „Füreinander da sein“ zu sprechen. „Es tut weh“, sagt er offen. Einige Jahre lang war er dessen Vorsitzender. Zusammen mit Mitgliedern wie Ulrike Müller und Kassier Helmut Schroth hat er die Vereinsarbeit gestemmt. Viel haben sie unternommen, um bedürftigen Menschen in ihrem Sozialraum – in und um Kupferzell herum – unkompliziert und von Bürger zu Bürger tatkräftig zu helfen. Die Prognose eines angehenden Diakons, das Projekt solle ein „Selbstläufer“ werden, hat sich als zu optimistisch erwiesen: „Es bestand einfach zu wenig Nachfrage“, fasst Klaus Kempf den Grund der Auflösung zusammen. Hinter der mangelnden Nachfrage erblickt er jedoch eine doppelte Ursache: Zum einen falle es vielen Menschen schwer, ihre Bedürftigkeit vor anderen zu zeigen, zum anderen stünden vielfach bürokratische und datenschutzrelevante Hürden im Weg. Bedarf sei also schon vorhanden, schlussfolgert er.

Nun hat sich der Verein aufgelöst. Drei Einrichtungen profitieren vom Restvermögen: Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg, die Tafel der Diakonie Künzelsau und der Sonnenhof mit seinen beiden Wohnhäusern am Kupferzeller Lietenbach. „Wir sind hier an einem der schönsten Plätze in Kupferzell“, befindet Klaus Kempf freudestrahlend bei der Spendenübergabe. Ein „positives Signal“ sei es, dass der Sonnenhof hier gebaut habe. Klaus Kempf, Ulrike Müller und Helmut Schroth sind dankbar, noch in der Vereinsauflösung Gutes bewirken zu können: Barbara und Eckart Sitzenfrei von der Tafel Diakonie Künzelsau erhalten 2392 Euro­,­ ­Wolfgang J.Bartole vom ­Albert-Schweitzer-Kinderdorf und Cornelia Schmidt vom Sonnenhof jeweils 2200 Euro.

Nach Kaffee und Hefezopf führte Cornelia Schmidt die beschwingte Gruppe durch eines der beiden Wohnhäuser am Lietenbach und vermittelte bei dieser Gelegenheit, dass die Spende für die Anschaffung von Gartenmöbeln genutzt werde. Jeweils acht Menschen mit Behinderung wohnen in den beiden Wohnhäusern. Besonderheit: Ein Bewohner feierte just an diesem Nachmittag seinen Geburtstag: Die Freude war vollkommen – gemäß dem Motto: Geteilte Freude ist doppelte Freude, wie es Spende und Geburtstag anschaulich verkörperten.