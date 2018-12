Wolpertshausen / swp

Wie jedes Jahr hat Tanja Wagner in der Adventszeit die Türen ihrer Scheune im Haldenweg 8 in Hohenberg für die Weihnachtsausstellung, die bis zum Fest zu sehen ist, geöffnet. Wer den Raum betritt, befindet sich in einem Weihnachtswunderland. Nikoläuse wie Bob, Billy, Berti, freche Engel und hübsche Sterne strahlen den Gästen fröhlich entgegen. Tanja Wagner stellt Weihnachtsdeko für drinnen und draußen selber her.