Herbstkonzert Wo Metallica auf Mozart trifft

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Mit Spannung hat die große Fangemeinde des Harmonikavereins Ilshofen das diesjährige Herbstkonzert erwartet – erstmals unter der Leitung des jungen Dirigenten Mihajlo Rajkovic. Das Publikum genoss am Samstag gern gehörte Melodien in der Roland-Wurmthaler-Halle. Nicht so sehr die technische Professionalität des Ensembles, sondern vielmehr die großen Gefühle und harmonischen Klänge standen an diesem Abend im Vordergrund.

Begeisterter Applaus begleitete die Musiker durch ihr breit gefächertes Programm. Und nach jedem Stück verneigte sich der in Belgrad geborene Dirigent mit der Hand auf dem Herzen dankend vor dem Publikum.

Großen Legenden aus verschiedenen Musikepochen war das abwechslungsreiche Repertoire gewidmet: ein wenig Klassik mit Beethoven und Mozart, Melodien aus Filmen und Musicals sowie Erfolgstitel von Eric Clapton, Michael Jackson, Coldplay und Metallica.

Petra Nölle moderiert

Wie schon bei den Herbstkonzerten der vergangenen Jahre führ-

te Petra Nölle charmant und bestens vorbereitet durch das Pro-

gramm. Sie nannte die Titel der einzelnen Stücke, erzählte Anekdoten aus dem Leben der Komponisten und wusste auch das Jahr und die Situationen, in denen die Musikstücke entstanden sind.

Für eine unerwartete Improvisation erntete sie Sonderapplaus. Als einer Akkordeonspielerin die Noten vom schmalen Ständer rutschten, hatte sie rasch eine Wäscheklammer zur Hand, mit der sie die losen Blätter zusammenheftete. Und schon konnte das Konzert weitergehen.

Während die Zuhörer in vertrauten Melodien schwelgten, konnten sie auf der großen Leinwand hinter dem Orchester über nahe und fern gelegene Landschaften schweben oder das Konterfei der jeweiligen Komponisten betrachten. Thomas Nölle, Ehemann der Moderatorin, hatte wieder mit viel Einfühlungsvermögen eine individuell jedem Musiktitel angepasste Bildpräsentation zusammengestellt.

Dirigent spielt selbst mit

Neben dem großen Orchester, das seit dem vergangenen Jahr einige Mitspieler eingebüßt hat, präsentierten sich auch die Anfängergruppe und das kleine Ensemble der Wiedereinsteiger. Auch wenn ihnen noch die Routine der langjährigen Aktiven fehlt, wusste Dirigenten Mihajlo Rajkovic, mit welchen Stücken ihr Können vorteilhaft zur Geltung kam.

Auch Rajkovic selbst griff zum Instrument und unterstützte die Spieler. Jochen Ritz sorgte am Schlagzeug für den prägnanten Rhythmus und Roland Zorn trug mit gekonnter Licht- und Tontechnik zum Erfolg der Musiker bei.