Theater WLB-Intendant dankt Wurmthaler

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Noch gibt es in Ilshofen kaum eine öffentliche Veranstaltung, bei der nicht der Bürgermeisterwechsel und die zu Ende gegangene Ära Wurmthaler erwähnt werden. So war es der Intendant der Württembergischen Landesbühne Esslingen, Friedrich Schirmer, der eigens zum Saisonschluss der Gastspielzeit nach Ilshofen gekommen ist, um sich für die lange und intensive Zusammenarbeit mit Roland Wurmthaler (Foto) zu bedanken. „Wir sind Ihr Theater und Ilshofen unsere Theaterstadt“, wandte er sich theatralisch zwischen Schlussapplaus und Zugabe ans Publikum.

Seit 66 Jahren gastiert die WLB in Ilshofen „und 32 Jahre davon hat uns der Kulturbürgermeister Roland Wurmthaler die Treue gehalten“, berichtete Schirmer. In dieser Zeit habe Wurmthaler „rund 200 Aufführungen ermöglicht, getragen und mit nur wenigen Ausnahmen auch selbst angesehen“. Was den Intendanten aber ganz besonders beeindruckt hat, war die Tatsache, dass Roland Wurmthaler – oft auch zusammen mit seiner Frau Doris – für die Theaterbesucher Sekt ausgeschenkt hat. „Das habe ich hier zum ersten Mal gesehen.“

Nicht ganz so begeistert scheint Schirmer von der Umbenennung der Ilshofener Stadthalle in Roland-Wurmthaler-Halle zu sein. Das fand er doch gewöhnungsbedürftig. Als Geschenke für das Ehepaar Wurmthaler offerierte er einen Blumenstrauß und weitere musikalische Zugaben des WLB-Ensembles.

Info Als Landesbühne spielt die WLB nicht nur an ihrem Stammsitz Esslingen, sondern ist in ganz Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, der Schweiz und Liechtenstein unterwegs.