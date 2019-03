Immobilienerwerb Wird der Hauskauf schwieriger?

Kerstin Dorn

Die Bauzinsen sind auf ein Rekordtief gefallen. Einige Anbieter verlangen aktuell weniger als ein Prozent effektiven Jahreszins bei einer Laufzeit von über zehn Jahren.

Das sollte eigentlich ein guter Zeitpunkt sein, um in Wohneigentum zu investieren. Wenn da nicht die Immobilienpreise wären, die seit Jahren eine gegenteilige Entwicklung nehmen und die den Traum vom eigenen Haus – vor allem für junge Familien – zum Albtraum werden lassen. Die Immobilien folgen einem Trend, der die Preisentwicklung von Bauland widerspiegelt: Lagen die Durchschnittspreise für den Quadratmeter baureifen Landes in Baden-Württemberg 1962 noch bei 9,94 Euro, machten sie 1990 den Sprung in den dreistelligen Bereich und liegen 2017 bei 193 Euro. Auch im Landkreis stiegen die Preise: in Gaildorf beispielsweise von 35 DM im Jahre 1980 auf aktuell 140 bis 175 Euro.

Albert Scheib, Geschäftsführer des gleichnamigen Immobilienbüros aus Schwäbisch Hall, hat anhand von Einträgen bei Immobilienscout24 die Entwicklung der Angebotspreise analysiert und allein in den letzten fünf Jahren eine Steigerung beim Quadratmeterpreis für Häuser im Landkreis Schwäbisch Hall um 36,1 Prozent, in der Stadt sogar um 38,1 Prozent errechnet. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei den Eigentumswohnungen, die im gleichen Zeitraum im Landkreis um 38,8 und im Stadtgebiet sogar um 45 Prozent stiegen. Der Angebotspreis für ein Haus liegt heute im Stadtgebiet bei über 3000, im Landkreis bei rund 2200 Euro pro Quadratmeter. Der Preis für ein 125 Quadratmeter großes Haus in Hall ist in den letzten fünf Jahren von 235 000 auf 375 000 Euro, im Landkreis von 200 000 auf 275 000 Euro gestiegen. Das alles spricht für die These, dass es junge Familien heute schwerer haben, die eigenen vier Wände zu finanzieren.

Diese Frage beschäftigt auch die Bausparkasse Schwäbisch Hall, die 2017 das Institut Empirica beauftragte, eine langfristige Analyse zur Erschwinglichkeit von Wohneigentum zu erstellen. Das Institut hat die Entwicklungen der Annuität (Verhältnis Zins und Tilgung), der Immobilienpreise und des Haushaltsnettoeinkommens der Zielgruppe der 30- bis 50-Jährigen in 30 deutschen Referenzstädten in seine Betrachtungen einfließen lassen und ist zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen.

Drei Haupteinflüsse

Die durchschnittliche Kreditbelastung beim Kauf einer Eigentumswohnung ist in den letzten 25 Jahren gesunken und liegt verbreitet sogar unter der durchschnittlichen Mietbelastung. Auch die Kreditbelastung beim Kauf eines Eigenheims ist gesunken, liegt aber weiterhin deutlich über der entsprechenden Mietbelastung. Die Eigentümer-Kreditbelastung insgesamt, ein Mittelwert aus den Belastungen beim Kauf einer Eigentumswohnung oder eines Einfamilienhauses, sei seit dem Jahr 1991 gesunken und der Traum von den eigenen vier Wänden für den Durchschnittshaushalt dadurch erschwinglicher als noch vor 20 Jahren. Trotz hoher Immobilien- und Grundstückspreise ist es für heutige Generation nicht schwerer, Wohneigentum zu finanzieren, als es für ihre Eltern oder ihre Großeltern war.

Das Institut begründet seine Schlussfolgerung hauptsächlich mit der Höhe der jährlichen Annuität. Die lag kurz nach der Wiedervereinigung noch bei rund zehn Prozent und hat sich inzwischen mehr als halbiert. Die Zinsbedingungen machen die gestiegenen Kaufpreise – trotz höherer Tilgung – wett. Erklärbar wird das Fazit auch durch die gestiegenen Nettolöhne in der Zielgruppe der 30- bis 50-Jährigen, die innerhalb von 25 Jahren um knapp 60 Prozent stiegen. Das Unternehmen mahnt trotzdem zur Vorsicht: Sollte die Finanzierung nur auf Grundlage des aktuell tiefen Zins­umfeldes möglich sein, könnten die Haushalte bei einer möglichen Anschlussfinanzierung in Schwierigkeiten geraten.

Ansparen ist schwieriger

Das Gefühl, eine Finanzierung bei den aktuellen Immobilienpreisen nicht stemmen zu können, wird auch von anderen Faktoren beeinflusst: Früher waren sogenannte Muskelhypotheken üblich, bei denen ein Teil in Eigenleistung erbracht werden konnte. Ein Tatbestand, der aufgrund verschärfter Bauvorschriften heute kaum noch zu leisten ist.

Daneben sind die Baunebenkosten deutlich gestiegen. Betrugen sie in der Vergangenheit fünf Prozent, müssen sie heute mit zehn bis zwölf Prozent kalkuliert werden. Dazu kommt, dass mit steigenden Immobilienpreisen auch der Anteil des Eigenkapitals steigt. Denn immer noch gilt die Faustregel, die für eine solide Finanzierung 20 bis 25 Prozent Eigenkapital vorsieht. Und diese Summe ist – auf Grundlage der niedrigen Guthabenzinsen – heute schwerer anzusparen als in den vergangenen Jahren.