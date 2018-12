Vereine Winterschow bricht zwei Rekorde

Guido Seyerle

Wenn der SV Rieden zu seinen Winterfeiern lädt, dann ist die Halle jedes Mal voll besetzt. So auch am Samstagabend pünktlich zu Beginn um 19.28 Uhr. Der erste Rekord war bereits um 20 Uhr zu verzeichnen. „Wir sind komplett ausverkauft“, musste der SV-­Vorsitzende Alex Weger vermelden. Die 200 Besucher hatten mehr als 100 Schnitzel und mehrere Dutzend Bratwürste verzehrt. Der Sportverein musste improvisieren und kurzfristig für Wurstnachschub sorgen. „Die belegten Brötchen wurden dann später beim Barbetrieb gegessen“, berichtet Weger am Sonntagnachmittag.

Doch bis der Barbetrieb starten konnte, sollten am Samstag noch viele Stunden vergehen. Drei bis dreieinhalb Stunden hatte der SVR geplant, tatsächlich kam das Ende erst um Mitternacht. „Jetzt war ich in jedem Jahr bei der Winterfeier, und in meinem letzten Dienstjahr wird sie rekordverdächtig lang“, sagte Bürgermeister Jürgen König nach Veranstaltungsende lächelnd zum Vorsitzenden Weger, der bestätigen konnte: „So lange ging es noch nie.“

Starkes Programm

Aber nicht nur das Gemeindeoberhaupt hatte am vierstündigen Programm viel Spaß. Die Handlung war aus dem Leben gegriffen: Bei „drunter und drüber“ war die Ehefrau für ein paar Wochen außer Haus. Die männlichen Bewohner luden sich Freunde und Bekannte ein, der Opa freute sich über seinen Kumpel zum Kartenspielen. Doch es ging hoch her – und zum Schluss wendete sich alles zum Guten. Anke Umlandt, eine der acht Schauspieler, war erst kurz vor der Aufführung aus ihrem Thailand-Urlaub zurück­gekehrt. „Trotz einer Erkältung habe ich natürlich mitgespielt“, berichtete die Sanzenbacherin. „Nach der Umstellung auf die kalten Temperaturen.“

Einen weiteren Höhepunkt stellt jedes Jahr die Versteigerung des Vesperbaums zugunsten der Vereinsjugend dar. Ein mit Wurst und Brezeln behängter Tannenbaum wird Ast für Ast feilgeboten. Lagen die Gebote in früheren Jahren zwischen fünf und zehn Euro pro Tannenzweig, zeigten sich die Bieter am Samstag deutlich spendabler. Die Spitze brachte durch Julien Siewert sogar über 100 Euro – neuer vereinsinterner Rekord. Dieser fiel eher unerwartet. Einer der Gründe: So mancher Gast hatte einfach noch Hunger, gerne auf Wurst frisch vom Baum. Ein weiteres Novum bildete in der 13-jährigen Versteigerungsgeschichte, dass es auch Dosenwurst vom Baum gab. „Auch wenn wir am 16. Januar nach Weihnachten sind, einen Tannenvesperbaum wird es natürlich wieder geben“, versprach Weger.

Beim anschließenden Sketch ging es um die Reparatur einer Schreibmaschine. „Das F hängt“, berichtete der eine. „Dann musst du die Maschine einfach mal updaten“, meinte der andere. „Mit einem Computer könntest du E-Mails an Freunde verschicken.“ Dafür hatte der Erste kein Verständnis: „Dazu habe ich ein Telefon mit Wählscheibe.“ Die vielen Lacher zeigten, dass die Themenmischung passte. Dass so ein abwechslungsreicher Abend überhaupt möglich ist, dafür sorgten mehrere Dutzend SVR-­Vereinsmitglieder. Bei der mitternächtlichen Feier an der Bar erklärten einige von ihnen, warum es in Rieden – im Unterschied zu einigen anderen Vereinen – immer noch zwei Winterfeiern gibt: „Es zeigt, wie engagiert unsere Vereinsmitglieder sind. Nicht nur bei den Aktiven, aber auch dort.“

Info Weitere Veranstaltungen: 5. Januar: Theaternachmittag plus „Hannes und der Bürgermeister“. 12. Januar: zweite Winterfeier.