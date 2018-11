Sport Winterpläne trotz Parkinson

Rosenberg / Jörg Hertrich

Die herbstlichen Tage sind bei Karl Schenk von winterlicher Vorfreude gekennzeichnet: Seit mehreren Wochen ist er mit den Planungen von Ski-Events für seine Freunde beschäftigt. Der Sportler aus Rosenberg ist an fortschreitender Parkinson erkrankt. Trotzdem möchte er noch viel Freude im Schneetreiben genießen.

Während draußen im Garten seines Hauses gerade die Bäume ihre Blätter verlieren, ist Karl Schenk gedanklich bereits in tiefste Wintertage versetzt. Mehrere Broschüren und Wintersportkarten stapeln sich auf seinem Tisch. Denn bei der Organisation von Skiausfahrten ist Schenks Fachwissen sehr gefragt.

Zu seinen Lieblingszielen im Alpinsport zählen Skigebiete in der Schweiz, und auch in Österreich vermerkt er Unterkünfte für seine Bekannten. Die Begutachtung von Skiern und die Reparatur von Wintersportartikeln hat er bis vor einiger Zeit noch übernommen. Heute sammelt der ehemalige Buchhalter die Ausrüstungsgegenstände und gibt sie an einen befreundeten Reparaturservice weiter, da er diese Arbeiten selbst nicht mehr ausführen kann.

Ein weiteres großes Hobby von Karl Schenk ist der Fußballsport. Viele Jahre war er Leistungssportler bei den Sportfreunden Rosenberg und hat die Geschicke des Vereines maßgeblich geprägt.

Einmal Torwandschießen im ZDF

Der erkrankte Sportler hat einen Herzenswunsch: Karl Schenk möchte gerne mit einem Profifußballer auf die Torwand des aktuellen Sportstudios im ZDF schießen. Um dieses Ziel zu erreichen, trainiert er regelmäßig in Rosenberg und gibt dort seine langjährige Erfahrung als Schiedsrichter und Trainer auch an Hobbymannschaften weiter.

Nun kommen für Karl Schenk jedoch erst einmal die winterlichen Tage, zu dessen Ausflügen sich bereits viele seiner Freunde angemeldet haben. Karl Schenk wird sie in gewohnter Weise trotz seiner Erkrankung gerne auf den Skigebieten begleiten und unterrichten.