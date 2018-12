Schwäbisch Hall / pm

Die Südwestbank, die in Schwäbisch Hall mit einer Niederlassung vertreten ist, gehört zum elften Mal in Folge zur „Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum“. Das Fachmagazin „Elite Report“ und das Handelsblatt zeichneten die Bank aus, die in Baden-Württemberg rund 90 000 Privat- und Firmenkunden betreut. Vorstandsvorsitzender Wolfgang Kuhn: „Die Auszeichnung ist eine Hilfe bei der Suche nach einem passenden Vermögensverwalter.