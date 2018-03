Freilandmuseum Wieder Leben in der alten Welt

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Es ist kühl im ersten Stock des Handwerkerhauses. Die Fenster stehen offen, damit die milde Frühlingsluft den ungeheizten Raum erwärmt. Erwin Bühler sitzt an einem Tisch über seinen Schnitzarbeiten. Kinder schauen ihm fasziniert zu.

Es ist vier Uhr am Nachmittag. Seit vielen Stunden sitzt Bühler da und zeigt den Besuchern des Hohenloher Freilandmuseums in Schwäbisch Hall-Wackershofen, wie er Springerlemodel anfertigt. Das sind Holzformen, in denen Gebäck mit Verzierungen entstehen kann. Uli Gramm-Wieth kommt die steile Treppe herauf und gibt ihm ein Stück Blooz, den sie und viele weitere ehrenamtliche Helfer in der Bühlerzimmer Scheune backen. Das Essen nicht zu vergessen ist für den 89-Jährigen wichtig. Vor zwei Jahren hatte er nach dem Dienst im Museum ein „Schlägle“, weil er nicht auf sich achtgegeben hat.

Seit 1973 zeigt der gelernte Wagner, der 22 Jahre in der Bausparkasse arbeitete, seine Kunst vor interessierten Besuchern, zuerst im Bauernmuseum in Untermünkheim-Schönenberg, das der Vorläufer des Hohenloher Freilandmuseums war. „Ich bin durch das Museum geworden, was ich bin“, sagt er.

Uli Gramm-Wieth geht zurück an die Verkaufstheke. Die Helfer haben viel zu tun mit der Verköstigung der Besucher. „Endlich geht es hier wieder los“, sagt eine junge Hallerin. Sie hat sich schon alle Aktionstage im Kalender eingetragen. Auch das Ehepaar Ruf aus Öhringen verkündet: „Wir haben es sehnsüchtig erwartet.“ Wenn an 17 Stationen Handwerker ihr Können zeigen, kommen sie besonders gerne. „Weil man das respektieren muss. Die können ihre Sache einfach von Grund auf, nicht halbherzig. Und sie bleiben ein Leben lang dabei.“

Von Respekt spricht auch ein Familienvater aus Pfedelbach. Er bringt seine Kinder gerne her, damit sie dieses Leben von einst selber sehen und fühlen können. Dabei streicht er über eine alte Fachwerkwand. „Und die Kälte in diesen Räumen. Wir müssen immer mal wieder daran erinnert werden, wie gut wir es heutzutage haben.“

Für historisches Bewusstsein sind die Zwillinge Mona und Klio Kremers noch zu jung. Sehr oft kommen die Vierjährigen mit ihren Eltern vom Teurershof nach Wackershofen ins Museum. Am liebsten mögen sie den Spielplatz und die Schweine. Einige Besucher haben gleich eine Karte für die ganze Saison erworben. Viele Kinder tummeln sich an diesem frühlingshaften Eröffnungstag auf dem Gelände. Besonders groß ist ihr Interesse bei den Glasperlen, die Martina Schlemminger herstellt. Vor der offenen Flamme stehen sie und staunen, wie das Glas weich wie Kaugummi wird und sich zu einem Herz verziehen lässt. „Woraus besteht eigentlich Glas?“, fragt Schlemminger ihre kleinen Zuschauer. „Sand!“, weiß ein pfiffiger Junge.

Auf dem musealen Dorfplatz sitzen die vielen Besucher an Biergarnituren, essen Blooz oder Wurst und kommen miteinander ins Gespräch. Um sie herum spazieren Schornsteinfeger. Das ist die Familie Krätschmer aus Gschwend. Die Menschen wollen sie nichts zu ihrem Beruf fragen, sie wollen sie anfassen. „Wir sind staatlich garantierte Glücksbringer“, witzelt das zylinderbehütete Familienoberhaupt und verschenkt einen kleinen Plastikschornsteinfeger.

Info Das Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen ist bis Ende April sowie von 1. Oktober bis 11. November dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, von Mai bis September ist es täglich von 9 bis 18 Uhr zugänglich.