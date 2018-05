Schwäbisch Hall Freilichtspiele: In die Proben einblicken

Schwäbisch Hall / pm

Die Proben für Schillers „Wilhelm Tell“ beginnen. Intendant Doll und sein Team gewähren Interessierten erste Einblicke.

Der Auftakt mit der Premiere des Kinder- und Familienstücks „Karlsson vom Dach“ am Samstag ist geglückt. Nun sind bei den Freilichtspielen Hall auch die Vorbereitungen für die Neuproduktionen auf der Großen Treppe in vollem Gange: Am Dienstag trafen sich jene Schauspieler, die am Samstag, 9. Juni, mit der Premiere von „Wilhelm Tell“ die Spielzeit auf der Treppe eröffnen werden, zur ersten Konzeptionsprobe. Regie bei der Inszenierung von Schillers Drama über den Schweizer Nationalhelden führt Freilichtspiele-­Intendant Christian Doll.

Öffentliche Leseproben

Zu zwei Sonderveranstaltungen laden Doll und sein Ensemble – in Kooperation mit der Volkshochschule Hall – bereits zu Beginn der Proben ein: Unter dem Titel „Schiller lesen“ öffnen die Theatermacher am Montag, 7. Mai, sowie am Montag, 14. Mai, jeweils um 19 Uhr, zwei Leseproben für interessierte Besucher. Die Zuschauer sollen miterleben können, wie sich ein Ensemble Gedanken macht, um heute einen Schauspielklassiker wie „Wilhelm Tell“ klug und sinnlich auf die Bühne zu bringen. „Es ist mir ein großes Anliegen, unsere Theaterarbeit und damit auch den Probenprozess transparent und miterlebbar zu gestalten“, sagt Intendant Doll: „Schillers Erzählung ist beeindruckend, und zugleich wirft sein Stück viele Fragen auf. Und gerade die Stellen, über die wir beim Arbeiten stolpern, an denen wir Widerstände finden, interessieren mich besonders.“

„Ich habe einen Heidenrespekt vor diesem Tell“, sagt Gunter Heun (Bild), der die Titelrolle in Schillers Schauspiel übernimmt: „Eine besondere Herausforderung ist die Sprache, die Schiller für den Tell gefunden hat. Sie ist toll zu lesen, aber verdammt schwer zu spielen – manchmal hat man das Gefühl, Tell unterhält sich ausschließlich in den bekanntesten Kalendersprüchen der deutschen Sprache.“ Tell ist nicht die erste große Rolle, in der Gunter Heun in Hall zu sehen ist. 2017 verkörperte er bereits den Pfarrer Don Camillo in „Don Camillo und Peppone“, den Eduard in „Die Wahlverwandtschaften“ und die Titelfigur in „Judas“.

Info Karten für die Leseproben am 7. und am 14. Mai können bis um 12 Uhr am jeweiligen Veranstaltungstag bei der Volkshochschule Hall, Salinenstraße 6–10 oder unter Telefon 07 91 / 97 06 60 reserviert werden.