Arbeitskräfte Wie geht „New Work“?

Wolpertshausen / pm

Der Aktionstag Personal geht in die nächste Runde. Am Donnerstag, 21. März, 14 Uhr, ist „New Work – schöne neue Arbeitswelt?! Agil, erfolgreich und gesund“ Thema im Europasaal in Wolpertshausen. Welche Anforderungen stellt die Arbeitswelt der Zukunft an die Führungskräfte? Wie viel Verantwortung lässt sich auf Mitarbeiter übertragen? Diese Fragen beantwortet Professor Armin Trost von der Hochschule Furtwangen in einem Vortrag. Außerdem berichten Timo Henkelmann von Elabo und Matthias Messerer von der Firma Querformat von ihren Erfahrungen. Moderiert wird der Dialog von SWR-Wirtschaftsredakteurin Katha Jansen. Anmeldung: www.event.wfgsha.de.