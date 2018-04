Politik Wie eine Rede an die Nation

Norbert Acker

Nach der fast einstündigen Rede brandet von den knapp 250 Besuchern im Haller Neubau-Saal langanhaltender Applaus auf. Heribert Prantl, einer der profiliertesten deutschen Politik-Journalisten, hat sich kaum gesetzt, da muss er noch einmal aufstehen. Er dreht sich in Richtung Publikum und verbeugt sich. Der Grund für die Begeisterung: eine messerscharfe und pointierte Bestandsaufnahme der aktuellen Politik in Deutschland, Europa und weltweit. Seinen Vortrag hatte Prantl mit „Wir schaffen das – Politik in schwierigen Zeiten“ betitelt. Das offensichtlich bewusst gewählte Merkel-Zitat bekommt einen Zwischenapplaus. Aufhorchen ließ besonders der Untertitel: „Die Wiedergeburt von alten Wahnideen und Idiotien und was dagegen zu tun ist“.

Sarkasmus zum Einstieg

Als einen mutigen Mann bezeichnete Prantl seinen Gastgeber, den SPD-Kreisvorsitzenden Nikolaos Sakellariou. Auf dem Programm habe einfach nur „Neujahrsrede“ gestanden. Er hätte seinen Vortrag ja auch „Auf der Suche nach der verloren gegangenen Sozialdemokratie“ nennen können, frotzelte Prantl, bevor er in seine eigentlichen Themen einstieg. Für einen Mann der spitzen Feder – heute wohl eher der Tastatur – beherrscht er den mündlichen Vortrag bestens. Das Spiel auf der Tastatur der großen Gesten hat der Meinungschef der Süddeutschen Zeitung nicht nötig. Seine mit Zitaten gespickten Ausführungen hingegen sind gebettet in ein geschicktes Spiel mit der Dynamik: Laute Passagen wechseln sich mit leisen ab. Mal spricht er schneller, mal langsamer. Und das alles, ohne belehrend zu wirken. Ein Blick ins Publikum beweist, dass er mit seinen Thesen einen Nerv trifft. Es wird genickt, zustimmend gemurmelt und konzentriert zugehört.

Doch was ist es, was das Publikum fasziniert? Prantl rechnet schonungslos mit dem Rechtspopulismus ab. Er zitiert aus der Internationalen: „Uns aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun.“ Das gelte seiner Meinung nach auch für das Elend, das neuer Nationalismus und Extremismus bringen würden. Die Rechtspopulisten sähen die Fremden, die Flüchtlinge, als Menetekel, als unheilvolles Vorzeichen. „Das ist der Boden, auf dem alte Wahnideen, auf dem Nationalismus wachsen kann“, so Prantl.

Auch der Glaube an die Stärke des Rechts, der sich in der sogenannten westlichen Welt seit Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt und diese „leidlich zusammengehalten“ habe, werde angegriffen vom „alten asozialen Glauben an das Recht des Stärkeren“. Die heutige Zeit sei eine „negative Renaissance“. „Der Einzug der AfD als drittstärkste Kraft in den Bundestag ist ein historischer Rückschritt für die deutsche Gesellschaft“, so Prantl. „Aber man muss nicht in Panik verfallen. Der Magen der bundesdeutschen Demokratie ist robust. Er hat schon andere Rechtsaußen-Parteien verdaut.“

Trotz allem sei Vorsicht geboten: Deutschland sei in der Situation des früheren Alkoholikers: „Wenn der wieder trinkt, wird es gefährlich.“ Seine Worte verstehe er als Appell an jeden Einzelnen, sich für eine andere Zukunft als die mit populistischen Extremisten zu entscheiden. Eine, in der die Menschenrechte Recht bleiben, eine der sozialen Sicherheit und eine der friedlichen europäischen Sicherheit.

Prantl präsentiert sich als überzeugter Europäer. Europa sei ein welthistorisches Friedensprojekt. Er fordert einen demokratischen Populismus, der die Grundrechte und den Rechtsstaat gegen seine Verächter verteidige. Es gebe Hoffnung. „Sie fängt mit dem eigenen Tun an“, sagt Prantl. „Hoffnung ist hochpolitisch.“ 2019 kommt die nächste Europawahl. Dann müsse gekämpft werden wie noch nie: für ein starkes, junges und sich reformierendes Europa.

Nicht nur Sozialdemokraten erleben ein flammendes Plädo­yer für die Demokratie. Auch Vertreter von CDU, Grünen und FDP folgen Prantls Worten aufmerksam. Von denen, die er an den Pranger stellt: keine Spur. „Das war fast eine Predigt. Aber gute Predigten sind auch enorm wichtig“, sagt nachher die Ex-SPD-Bundestagsabgeordnete Annette Sawade. „Für mich war es wie eine Rede an die Nation“, so ein beeindruckter Gastgeber Sakellariou. Viele bleiben im Anschluss noch etwas im Neubau-Saal und lassen alles im nachdenklichen Gespräch sacken. Prantl nimmt sich währenddessen Zeit für ein Interview mit dieser Zeitung.