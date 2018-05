Bildung Wie eine Ansichtskarte

Beatrice Schnelle

Sie sind entzückend in ihrer Begeisterung. Man möchte sie allesamt drücken und gleich dabehalten. Mit weit offenen Herzen erkunden die 24 Studierenden der amerikanischen Kelley School of Business das beschauliche Schwäbisch Hall, und wie man hört, finden sie die Stadt schlichtweg unglaublich. Und das, obwohl sie vorher in München waren. Oder gerade deshalb.

In der bayrischen Hauptstadt haben sie unter anderem BMW und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt besucht, was schwer zu toppen ist. In Hall bekommen sie Führungen durch Unternehmen wie Würth und Klafs. Ihre Gastgeber sind 34 Campus-Studentinnen und Studenten, mit denen die Gruppe aus Indiana via Internet gemeinschaftliche Studienprojekte über diese Firmen vorbereitet hat.

Fan des Mittelstands

„Das ist eine sehr deutsche Erfahrung“, sagt Arman Dhar aus Naperville, Illinois, mit leuchtenden Augen. München fühle sich an wie jede andere europäische Großstadt, doch Schwäbisch Hall sei so, wie er sich das echte Deutschland vorgestellt habe. Damit meint er nicht etwa die hübschen Fachwerkhäuser, sondern die vielen Familienunternehmen. Der Neunzehnjährige steht auf den „Mittelstand“ – ein deutscher Begriff, der aus gutem Grund in den englischen Sprachgebrauch übernommen wurde. Er habe den Eindruck, dort würde härter, effizienter, zielgerichteter und praxisorientierter gearbeitet als bei den bayrischen Global Playern: „Hier haben sie uns konkrete Einblicke vermittelt, in München haben sie uns vor allem erzählt, wie toll sie sind.“

Um die Frage nach seiner Haltung zum derzeitigen amerikanischen Präsidenten kommt der Management-Student trotzdem nicht herum. Seine Antwort ist druckreif: „Die Leute haben Trump gewählt, weil sie die Regierung bestrafen wollten. Ich weiß, dass in Europa gerade ähnliches passiert. Die Welt befindet sich in einem sozialen Wandel.“ Wenn Donald Trump 2020 abgewählt sei, und daran glaubt Arman, erhalte der Nachfolger oder die Nachfolgerin eine wichtige Aufgabe: „Diese Person wird die Zukunft neu gestalten müssen.“

Die Diamanten-Expertin

„Es ist, als würde man durch eine Ansichtskarte laufen“, schwärmt Madalyn Hine aus Zionsville, Indiana, von der Siederstadt. Die komme ihr, und das sagt sie allen Ernstes, wie ein ungeschliffener Diamant vor. Die historischen Gebäude sind für sie ein vertrauter Anblick: „Immer wenn man ‚Germany’ googelt, tauchen Fotos von Städten auf, die ganz ähnlich aussehen.“

Wirklich überrascht ist die Zwanzigjährige, die Europa zum ersten Mal bereist, über die Qualität deutscher Pommes Frites: „Die schmecken so unfassbar lecker, keine Ahnung, wie ihr das macht!“ Im Gegensatz zu Arman Dhar outet sich Madalyn Hine als Trump-Fan: „Was er tut, bringt unsere Wirtschaft nach vorne.“

Im Herzen Europäer

„Bei euch gibt es so viele Grünflächen in den Städten, das sorgt für ein angenehmes Klima. Ich wünschte, das wäre in den USA genauso“, sagt Taemin Park. Der 21-jährige Südkoreaner studiert an der Kelley School und will Investment Banker werden. „Amerika ist ein sehr junges Land, aber hier läuft man herum und dann sagt jemand, dass dieses Haus da viel älter als Amerika ist“, fasst er seine Hall-Impressionen zusammen.

Seine Meinung von Europa würde das Brüsseler Parlament zu Beifallsstürmen hinreißen. Gerne möchte er später mal auf dem alten Kontinent tätig sein, denn er nimmt an, dass seine Fähigkeiten – er spricht außer seiner Muttersprache und Englisch noch fließend Japanisch – hier höher geschätzt würden als in den Staaten: „In Europa werden unzählige Sprachen gesprochen, es sind so viele Nationalitäten vermischt, die Menschen interessieren sich erheblich mehr für die Welt, einfach weil sie so sind, wie sie sind.“

Einziges Manko: Die Ernährungsweise. „Ihr esst kaum Salat“, hat Taemin Park beobachtet, „es gibt eigentlich immer nur Fleisch.“ Nachdenkliche Pause. „Und Bier.“ Für letztere Einschätzung könnten die Münchner verantwortlich sein.