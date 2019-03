Ich habe halt schon zwei Jahre Berufserfahrung. Das merken die Lehrer in der Berufsschule. Und die Mitschüler auch“, sagt Danny Müller und muss lachen. Und ist zu Recht richtig stolz. Denn in der Berufsschule schreibt der 26-Jährige gute Noten. In seiner Klasse gilt er als einer der Motivatoren, einer der Leistungsträger. „Ich habe sieben Jahre für eine Ausbildung gekämpft“, sagt Danny Müller. „Klar, dass ich motiviert bin.“ Und das Tollste daran: Schafft Danny Müller die Ausbildung, und daran besteht derzeit kein Zweifel, ist er „Staatlich geprüfter Alltagsbegleiter“ und hat damit auch gleich den Hauptschulabschluss in der Tasche. Dann stehen ihm Tür und Tor offen. „Dann kann ich mich weiterbilden.“

Dass das nicht alltäglich ist, weiß der, der den Lebenslauf von Danny Müller kennt. Er stammt aus Coburg, ging dort in die Förderschule, kam mit seiner Mutter nach Crailsheim, arbeitete bei der Lebenswerkstatt, die damals noch Beschützende Werkstätte hieß. „Eigentlich lassen wir unsere Mitarbeiter zuerst alle unsere Bereiche durchlaufen, um zu erfahren, wo ihre Stärken und Interessen liegen“, sagt Patrick Feuerstack von der Lebenswerkstatt, der als Jobcoach Danny Müllers Wegbereiter war. Heute wird er vom Integrationsfachdienst betreut. Feuerstack: „Aber bei ihm war uns gleich klar, dass seine Stärke in der sozialen Kompetenz liegt.“

Deshalb wurde Danny Müller in der Lebenswerkstatt bald so eingesetzt, dass er diese Stärke zeigen und trainieren konnte. Er arbeitete fortan in der sogenannten Abteilung „Fordern und Fördern“, in der es für stark eingeschränkte Mitarbeiter mehr um eine angemessene Beschäftigung denn um eine Mitarbeit an den Aufträgen aus der Industrie geht. „Ich habe geholfen, den Kollegen Essen zu geben. Oder sie zum Trinken zu ermuntern“, sagt Danny Müller. Nach einer Weile war er darin so sicher, dass sich der Jobcoach aufmachte, einen Praktikumsplatz außerhalb der Werkstatt für ihn zu finden. „Das ist meist gar nicht so einfach“, sagt Patrick Feuerstack. „Wenn die Unternehmen ‚Mensch mit Behinderung‘ hören, meinen sie gleich ‚Rollstuhl und Unterstützungsbedarf‘. Die Wenigsten sehen, dass wir ihnen nur Leute anbieten, von denen wir meinen, dass es passt.“

Er wünsche sich daher viel mehr Unternehmen, die den Mitarbeitern der Werkstätten offen gegenüberstehen. „Wir haben hier Menschen, die ihre Kompetenzen haben. Zum Beispiel beim Verpacken oder Sortieren“, sagt er. Für sie einen passenden Platz zu finden, ist seine Aufgabe. Das klappt oft genug. Doch dass ein Praktikum in eine reguläre Ausbildung wie bei Danny Müller mündet, ist wie ein Sechser im Lotto.

Denn Patrick Feuerstack hat einen Platz gefunden, der zu Danny Müller passt. Und dieser hat im Pflegestift Ilshofen Kollegen gefunden, die Verständnis haben. „Er braucht manchmal halt ein bisschen länger“, sagt Monika Hütter, die im Pflegestift die Alltagsbegleiter anleitet. „Aber das ist bei unseren Bewohnern gar kein Problem. Da ist es viel wichtiger, dass er mit ihnen sprechen und lachen kann.“ Und wenn er, wie am Anfang, immer wieder vergisst, sich bei jedem Tätigkeitswechsel die Hände zu waschen – eine der Hygienevorschriften des Heims –, dann hängen die Kollegen eben Zettel zur Erinnerung auf. „Das hat gut geklappt. Jetzt gibt es da keine Probleme mehr“, sagt Monika Hütter.

„Bingo geht immer“

Danny Müller profitiert auch selbst von der Ausbildung. Denn er ist als Alltagsbegleiter auch für die Aktivierung in den Wohngruppen zuständig. Will heißen: Er sitzt dort im Aufenthaltsraum und bietet den Bewohnern Beschäftigungen an. „Bingo geht immer“, sagt Danny Müller. „Oder vorlesen. Das habe ich für mich entdeckt.“ Und dann muss er lachen, zusammen mit Monika Hütter und Patrick Feuerstack, denn alle drei wissen, wie groß die Schwierigkeiten waren, die Danny Müller ganz zu Anfang hatte. Damals musste er den Nikolaus geben und ein Gedicht vorlesen. „Oje“, erinnert sich Danny Müller lachend, „was habe ich mich da schwergetan.“

Nun war unlängst eine seiner Lehrerinnen im Pflegeheim, bei einem „Praxistest“, um eine seiner Aktivierungen zu beurteilen. Ein Teil davon war Vorlesen. Danny Müller las vor – und erhielt eine glatte Zwei. „Danny Müller ist eine Erfolgsgeschichte“, sagen Monika Hütter und Patrick Feuerstack stolz.