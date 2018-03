Klassik Wie ein Magier die Musiker beschwören

Künzelsau / Ulrich Enzel

In reiner Streicherbesetzung fangen sie an: Ralph Vaughan Williams „Fantasie über ein Thema von Thomas Tallis“. Und von der ersten Sekunde an spürt man im vollbesetzten Carmen-Würth-Forum, wie intensiv Rumon Gamba mit den Würth-Philharmonikern Details geprobt hat. Da sitzt jeder Akzent, entwickelt sich kontrastreiche dynamische Vielfalt schlüssig, entfaltet sich ein ausgedehntes, schattierungsreich spannendes Epos. Mit ausladenden Gesten leitet der Brite exakt und ruhig diese edle Klangfarben-Geschichte seines Landsmannes. Die Stimmführer dürfen als Streichquartett glänzen, alle Streicher als homogen geschlossener Klangkörper.

Mit Liebe zum Detail

Kurzfristig als Krankheitsvertretung eingesprungen ist die spanische Geigerin Leticia Moreno. Sie begeistert vom ersten Ton an das Publikum nicht nur mit ihrer virtuosen Technik, sondern mit ihrer schwungvoll beherzten Interpretation von Felix Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert. In zügigem Tempo geht sie den ersten Satz an – und überspielt doch keines der kostbaren Details. Hochmotiviert nehmen die Orchestermusiker diesen Duktus auf. Selbst ruhig-elegische Phrasen kosten sie im lebendigen Dialog mit der Solistin aus. Ein erster Satz ganz aus einem Guss. Gemeinsam schwelgen sie sich durch die romantische Märchengeschichte des zweiten Satzes, widmen sich jedem der bunten Einfälle des Komponisten, um im Schlusssatz in Jubel auszubrechen, kraftvolles Strahlen kumuliert im Feuerwerk der Stretta.

Lang anhaltender Applaus

Für den anhaltenden Beifall bedankt sich Moreno mit Johann Sebastian Bach. Und nun lässt sie sich Zeit, würdigt jede fein ziselierte barocke Verzierung. Reine Schönheit macht alle technischen Schwierigkeiten des Werks vergessen. Und dennoch entwickeln sich die „Enigma-Variationen“ von Edward Elgar zum Höhepunkt des Abends, nach dem der Applaus gar nicht enden will. Wie ein Magier beschwört Gamba die Philharmoniker mit impulsiv-ausdrucksstarken Gesten zu einer Höchstleistung.

Die Variationen, eine Kette äußerst verschiedenartiger Edelsteine – und jeder will zum Leuchten gebracht werden. Und wie sie gemeinsam eingehen auf den spezifischen, immer anderen Charakter eines jeden Abschnitts. Witzige Harlekinaden, episch-wundervolle Weiten, sprühende ­Orchester-Explosionen und be­lebende Klangkaskaden. Nun dürfen Bläser und Perkussionisten ihr virtuoses Können demonstrieren. Schon heute laden sie ein zu weiteren hochromantischen Werken.