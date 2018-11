Geschichte Wider ärztliches Empfinden

Schwäbisch Hall / Heike Krause

Eine neue Abteilung nahm im November 1937 im Krankenhochhaus ihren Betrieb auf: die Gynäkologie mit ihrem Chefarzt Dr. Hellmut Teichmann. Nachdem in den 1930er-Jahren die Zahl der Entbindungen und der „Frauenoperationen“ im Diak stark zugenommen hatte, hatte sich der Chirurg Dr. Wilhelm Dürr, in dessen Ressort beides fiel, für die Einrichtung einer selbstständigen gynäkologischen Abteilung eingesetzt.

Mit den seit Kriegsbeginn 1939 einsetzenden Zwangsverpflichtungen von Arbeitskräften in den besetzten Ostgebieten kam eine neue Aufgabe auf die Gynäkologen zu: Am 9. März 1943 hatte der Reichsminister der Justiz, Fritz Sauckel, bestimmt, dass „Schwangerschaftsunterbrechungen an Ostarbeiterinnen“ vorgenommen werden „durften“.

Zur Panzerdivision geschickt

Dr. Teichmann sah sich damit schließlich am 29. Oktober 1943 konfrontiert; er sollte an Zwangsarbeiterinnen – „ohne zwingenden Grund von der Gaugesundheitsführung angeordnet“ – Abtreibungen durchführen. Der Arzt lehnte dies ab („widersprachen meinem ärztlichen Empfinden“) und wurde daraufhin, obwohl er als Vater einer kinderreichen Familie vom Wehrdienst befreit war, „auf Betreiben der Gesundheitsführung zu einer Panzerdivision nach Rußland versetzt“. Keine drei Wochen nach dem Vorfall musste Dr. Teichmann am 15. November 1943 an die Ostfront.

Als Vertretung schickte das Württembergische Innenministerium den Gynäkologen Dr. Hans Martin Witzky vom Kreiskrankenhaus Schorndorf nach Hall. Er trat am 22. November 1943 im Diak seinen Dienst an. Und er hatte weniger Skrupel: „Seit einiger Zeit werden auf der gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses bei schwangeren Russenfrauen auf deren Wunsch Schwangerschafts-Unterbrechungen vorgenommen, welche für die Schwestern dieser Abteilung eine auf die Dauer nicht zumutbare Belastung bedeuten. Der Verwaltungs-Ausschuss ermächtigt den Anstaltsleiter, beim staatl. Gesundheitsamt hier darauf hinzuwirken, dass die Anstalt von der Verpflichtung zur Aufnahme schwangerer Russenfrauen befreit wird.“

Ob dem stattgegeben wurde, lässt sich bis jetzt nicht belegen. Offen bleibt auch, wie die Aussage „auf deren Wunsch“ wohl zu interpretieren ist.

Nach Kriegsende, im Juni 1945 ist „Dr. Teichmann zurückgekehrt, hat sich von der Front im badischen Schwarzwald durchgeschlagen in Zivilkleidern“, und nahm am 16. August seine Arbeit im Diak wieder auf. Sein Vertreter verließ das Diak am 15. August 1945 und eröffnete in Backnang eine frauenärztliche Praxis. Im Juni 1969 ging Dr. Teichmann in den Ruhestand. Er starb 1972 in Hall.

