Kleintierschau Wertungsrichter begutachten 250 Tiere

Ilshofen / swp

Mitglieder des Vereins Z 83 Ilshofen stellen in Oberaspach aus und ermitteln die Meister.

Bei der Lokalschau der Kleintierzüchter Z 83 aus Ilshofen haben 25 Züchter, darunter sechs Jugendliche, den Preisrichtern in der Frankschen Scheune in Oberaspach 250 Tiere präsentiert. Ausgestellt wurde die ganze Bandbreite der Kleintierzucht: Kaninchen, Gänse, Enten, Hühner und Tauben.

Am Freitagvormittag lockte das Krähen, Gackern und Schnattern die Kinder des benachbarten Kindergarten Pfiffikus in die Ausstellung. Sie bestaunten die in den Käfigen ruhig sitzenden oder neugierig nach vorne kommenden Kaninchen. Sie durften die Kaninchen auch anfassen und streicheln, schreibt der Verein. Während sich am Wochenende die Besucher das Essen schmecken ließen, fachsimpelten Züchter und Besucher über die Bewertung der Tiere.

Letztere zeigten den vier Wertungsrichtern ihre Schokoladenseite. Die Richter bescheinigten den Züchtern einen hervorragenden Qualitätsstandard. Am Montag haben viele fleißige Hände die Käfige abgebaut und die Halle gereinigt. Vom guten Ergebnis angetrieben wollen die Züchter im Z 83 wieder auf große Kleintierschauen gehen. Auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kreisschauen möchten sie sich mit anderen Züchtern messen. Mehr auf www.z83-Ilshofen.de.