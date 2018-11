Vermögen Wert der Straßen überschätzt

Rosengarten / Beatrice Schnelle

Keine Steuererhöhungen, keine neuen Schulden und Abbau von Krediten: Diese drei selbstgesteckte Ziele habe die Gemeinde Rosengarten auch 2017 wieder erfüllen können, erklärt Andreas Anninger bei seinem Jahresabschlussbericht im Gemeinderat. Als Haupteinnahmequelle nennt der Kämmerer die Anteile an den Gemeinschaftssteuern, die mit rund 3,3 Millionen Euro um rund 319 000 Euro höher ausfielen als geplant, da die Schlüsselzahlungen für 2016 erst verspätet eingegangen seien. Die Schlusszahlungen aus dem Finanzausgleich 2017 seien wiederum erst 2018 geflossen und schmälerten das Vorjahresergebnis entsprechend. „Im neuen Haushaltsrecht ist der 31. Dezember der Stichtag. Was dann in der Kasse ist, wird dem Haushaltsjahr zugeordnet“, erklärt Anninger.

Gewerbesteuer sprudelt

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer lagen mit rund 1,1 Millionen Euro erneut deutlich über dem Ansatz. Erhöhte Vorauszahlungen und Nachzahlungen seien der Grund dafür. Die anhaltend gute Konjunktur mache sich auch bei den Grundsteuern bemerkbar: 680 000 Euro wurden verbucht, das sind 84 000 Euro über Plan. Grund dafür seien unter anderem die Veranlagung der Neubauten Am Jakobsweg. Unter dem Strich stehen im Ergebnishaushalt rund 8,01 Millionen Euro.

Nur rund 18 Prozent von jedem Euro stamme aus gemeindeeigenen Einnahmequellen, der Rest aus staatlichen Zuwendungen. Jeder dritte Euro komme aus dem Finanzausgleich: „Das ist ein hoher Wert“, stellt Anninger fest.

Die Summe der Personalkosten beziffert er auf rund 3,27 Millionen Euro. Mehraufwendungen seien insbesondere durch den Ausbau des Betreuungsangebots in den Kitas entstanden. Zudem seien die Summen für diese Position vor Abschluss der Tarifverhandlungen erfolgt. Die Kosten für die Mitarbeiter in Grundschule und Bauhof habe er zu niedrig angesetzt, räumt der Kämmerer ein. Die tatsächlichen Ausgaben lagen um 169 000 Euro höher. Damit sei jeder dritte Euro für Personal aufgewendet worden.

Rund 605 000 Euro seien 2017 investiert worden, wobei der größte Teil in die Restabwicklung der Bauvorhaben an der Rosengartenhalle und in die Fortschreibung des Straßenkatasters geflossen sei.

„Wir schließen wieder mit einem positiven Ergebnis ab. Die Erträge liegen jedoch nur 111 000 Euro über den Aufwendungen. Der Überschuss ist damit 100 000 Euro niedriger als geplant, fasst Anninger zusammen. Der maßgebliche Grund für den Rückgang seien außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 250 000 Euro, die sich durch Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt ergeben hätten. Die Vermögensbewertung der Straßen sei von den Prüferinnen gegenüber den 2013 erfolgten Berechnungen wegen aktueller Vorgaben korrigiert worden. Darum hätten diese zusätzlichen Abschreibungen einmalig nachgeholt werden müssen.

Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde Rosengarten sei 2017 auf rund 3,27 Millionen Euro zurückgegangen und betrage damit noch 648 Euro pro Einwohner. 2016 habe die Pro-Kopf-Verschuldung noch um 400 Euro höher gelegen.