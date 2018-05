Bildung Werkteile berechnen und fertigen

Schwäbisch Hall / Sigrid Bauer

Dass Mathematik spannend sein kann, will ein EU-Projekt zeigen. Deshalb hatte die Gewerbliche Schule Hall ausländische Schüler zu Gast.

So etwas haben die wenigsten Schulen“, meint Luis Hofmann aus Hall, einer der Teilnehmer des Erasmus-plus-Projekts „Maths Matters“ (etwa: Mathe ist wichtig). „Es beschäftigt sich mit der praktischen Anwendung von Mathematik und der Umsetzung in den Schulen“, erklärt der Schulleiter der Gewerblichen Schule Michael Wanner. Erst letztes Jahr hat die Haller Schule ein hochmodernes CNC-Bearbeitungszentrum bekommen, um das sie sicher mancher Betrieb beneiden würde. Die 17 Schüler aus Zamocs, der polnischen Partnerstadt Halls, aus Ungarn, Griechenland und Portugal bekamen die Gelegenheit, mit der Hightech-Maschine zu arbeiten.

Luis und die anderen acht Haller Projektteilnehmer der Gewerblichen Schule hatten gemeinsam mit ihrem Lehrer eine Aufgabe für sie vorbereitet, nämlich einen Flaschenöffner aus Metall herzustellen. Anhand einer technischen Zeichnung sollten sie mit einem CAD-Zeichenprogramm ein dreidimensionales Modell anfertigen, das der CNC-Maschine als Anweisung diente, aus einem flachen Metallstück den Flaschenöffner „auszulasern“, wie es Luis ausdrückt. Angewandte Mathematik, die in vielen Firmen zur Herstellung von Bauteilen aus Metall, Holz oder Kunststoff eingesetzt wird, auch beim Ventilatorenhersteller WMB in Obersontheim, wo die Gruppe am Abend noch eine Führung bekommen soll.

Die Mädchen sind eindeutig in der Unterzahl. „Ich interessiere mich für Mathematik, aber genauso interessant ist es, die deutsche Kultur kennenzulernen“, sagt die 19-jährige Anna Geri aus Ungarn. Julia aus Zamosc ist mit 15 die jüngste Teilnehmerin. Für sie stehen die neuen Erfahrungen bei dem Besuch in Deutschland im Vordergrund. In der Schule lernt sie Deutsch. Mit ihren Haller Gasteltern spricht sie aber Englisch. „Ich kenne zu wenig Wörter“, erklärt sie. Gewisse Ambitionen in Mathe haben wohl alle Schüler, denn sie mussten sich für das Projekt bewerben.

Die Kultur kennenlernen

Überwiegend kommen sie von allgemeinbildenden Schulen, die lang nicht so gut mit Werkstätten ausgestattet sind wie die Gewerbliche Schule in Hall. An einem der nächsten Tage werden die Gastschüler noch in der Holzwerkstatt ein Objekt aus Holz herstellen, wo sicher auch Mathematikwissen von Vorteil ist.

Nicht alles dreht sich um Mathe. Selbstverständlich sollen die Schüler auch einen Eindruck von Hall und Umgebung bekommen. Sie waren schon in der Kunsthalle Würth und im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen und sicher auch auf eigene Faust in Hall unterwegs.

Auch die Haller Gastfamilien tragen zu einer guten Beziehung zwischen den ausländischen Gästen und den Deutschen bei. Dieser Aspekt ist dem Schulleiter neben dem fachlichen auch wichtig. Er spricht vor den Schülern vom Geist Europas, von Toleranz und Verständnis. Das seien Werte, die durch Erasmus-Projekte gestärkt werden und sich gegen den Nationalismus wenden, der gerade überall in Europa zunehme, so Wanner.

Das nächste Treffen findet im Herbst in Griechenland statt. „Da werden einige von den Haller Schülern, die dann in der 13. Klasse sind, nicht mehr dabei sein. Dafür kommen jüngere mit“, erklärt Lehrerin und Erasmus-Koordinatorin Mevlüde Aydin. Im Herbst 2017 waren die Haller Projektteilnehmer mit ihren Lehrern zu Besuch bei den portugiesischen Partnern. „Wir haben uns mit der Konstruktion von Brücken beschäftigt oder das Volumen von Weinfässern berechnet, also geschaut, wo im Alltag Mathe gebraucht wird“, berichtet Luis, der sich ganz locker mit seinen ausländischen Freunden auf Englisch unterhält. „Dann haben wir einen Vortrag gehört, wie früher die Mathematik eingesetzt wurde und mit welchen Werkzeugen die Menschen damals gearbeitet haben“, erinnert sich Manuela Herr. „Und wir haben einen Gang mithilfe des Schalls ausgemessen“, fällt Lukas Wieland noch ein.