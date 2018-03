Schwäbisch Hall Auftakt zur Wolfgang-Bier-Retrospektive

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Auf der Henkersbrücke in Hall hat der Bauhof eine Kunstwerk des Haller Künstlers aufgestellt.

Mitten auf der Henkersbrücke steht seit gestern Mittag ein tonnenschweres Kunstwerk aus Eisen. Mitarbeiter des städtischen Werkhofs haben die Arbeit aufgestellt. Das Werk stammt von dem Haller Künstler Wolfgang Bier, der vor 20 Jahren gestorben ist. Dieser Tage wird im Hällisch-Fränkischen Museum (HFM) und beim Haller Kunstverein in der Galerie am Markt eine große Doppelausstellung mit Werken Biers aufgebaut. Dazu gehören auch einige seiner markanten Eisen-Plastiken, die während der Ausstellung in der Stadt zu sehen sind – wie etwa die Arbeit „Kopf offen mit Keil 1995“, die nun auf der mehr als 500 Jahren Brücke über dem Kocher thront. Die beiden Ausstellungen werden am Samstag, 24. März eröffnet: um 18 Uhr in der Galerie am Markt und um 19.30 Uhr im HFM.