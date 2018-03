Nachhaltigkeit Wer löst Aufgaben der Zukunft?

Kirchberg / swp

Es herrscht Aufbruch­stimmung bei der Gründungsversammlung des Vereins „Nachhaltige Entwicklung SDGs“ in Kirchberg. Ein Team aus erfahrenen und jungen Engagierten möchte konkret an Lösungen für die Aufgaben der Zukunft arbeiten und sucht dafür Mitstreiter.

Die Herausforderungen etwa beim Thema Klimawandel sind groß. Aber auch andere Lebensbereiche wie eine gesunde Ernährung mit möglichst wenig Beeinträchtigung von Mensch, Tier und Umwelt sind baldmöglichst ins Lot zu bringen. Insgesamt 17 Nachhaltigkeits-Entwicklungsziele („Sustainable Development Goals“, kurz SDGs) haben die Vereinten Nationen 2015 beschlossen. Der neue Verein möchte helfen, sie in der Region zu erreichen.

„School of Change“

Ein Projekt des Vereins mit der Bezeichnung „School of Change“ möchte im Idealfall 17 junge Menschen mit Hochschulstudium oder Berufsabschluss in Einsatzstellen der Region unterbringen, wo sie eigenverantwortlich Projekte umsetzen. In gemeinsamen Fortbildungen und Veranstaltungen sowie im Kontakt zu regionalen Fachleuten eignen sich die jungen Teilnehmer ein breites Wissen zur Nachhaltigkeit an. Einige Einsatzstellen können schon angeboten werden, zum Beispiel das Energiezentrum in Wolpertshausen, wo das Mobilitätskonzept des Kreises in Arbeit ist.

Einsatzstellen gesucht

Der Verein sucht weitere Einsatzstellen. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, denn Themen wie Energieversorgung, Ernährung, Mobilität, Gesundheit und Soziales verknüpfen sich. Junge Menschen, die einige Zeit in Kirchberg leben und arbeiten möchten, können sich bewerben.

Vom 15. bis 17. Juni ist eine Veranstaltung mit Workshops im Schloss Kirchberg geplant. Am 16. Juni hält Hans-Josef Fell, Präsident der Energy Watch Group und einer der wichtigsten Fachleute für Klimaschutz und Energie, bei einem öffentlichen Abend einen Vortrag.

Info Vorläufige Homepage:

www.energiewende-hohenlohe.de