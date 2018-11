IHK Wenn Füchse auf Igel treffen

Frank Lutz

Sie kennen weder schönes Wetter noch gutes Essen und scheren sich wenig um den Rest des Kontinents – so weit abgedroschene Klischees über die Briten. Ein authentisches Bild des Vereinigten Königreichs vermittelten dagegen die Experten bei der Veranstaltung „Brexit – worauf muss sich die Wirtschaft einstellen?“ letzte Woche bei der IHK Heilbronn-Franken. So seien die Briten „von der Denke her freie Welthändler“ und legten, anders als die Deutschen, größeren Wert auf Demokratie als auf Rechtsstaatlichkeit – deshalb nehme die Regierung das Ergebnis des Brexit-Referendums so ernst. Das sagte Dr. Ulrich Hoppe, als Geschäftsführer der Außenhandelskammer London seit 20 Jahren auf der Insel tätig, im Heilbronner Haus der Wirtschaft.

Unrealistische Vorstellungen

Von einem EU-Austritt ihres Landes erhofften sich die Brexit-Befürworter vor allem, dass die Einwanderung zurückgehe, ihr Land unabhängig von den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs werde und dass sich die Beiträge der Briten zum EU-Haushalt massiv reduzieren würden. Gleichzeitig wollten sie London als globalen Finanzplatz sichern, den Zugang zum europäi­schen Binnenmarkt so weit wie möglich erhalten und am liebsten freien Welthandel „mit allen“ betreiben. Das sei aber nicht alles zu erreichen, meinte Hoppe: „Sie wollen die Quadratur des Kreises. Die Vorstellungen der Briten sind komplett unrealistisch.“

Immerhin seien die Verhandlungen mit der EU durch den Austrittsvertrag, dem die europäischen Staaten am Wochenende zugestimmt haben, auf dem richtigen Weg. Hoppe bezeichnete den Vertrag sogar als „das Beste, was im Moment herauszuholen ist“. Jetzt müsse aber noch das britische Parlament grünes Licht geben, was keineswegs sicher sei. Und so bleibe die Zukunft weiter ungewiss – gerade für Unternehmen, die mit dem Königreich Handel treiben oder dort sogar Niederlassungen haben.

Trotzdem hatte Hoppe für die heimische Wirtschaft beruhigende Worte parat: Deutschland sei wichtigster Handelspartner des Königreichs, deutsche Produkte seien dort seit jeher stark nachgefragt – und das werde auch so bleiben. Wichtig sei nur, dass die deutschen Unternehmen rechtzeitig Vorkehrungen träfen: Sie sollten unter anderem ihre Lieferketten analysieren, zusätzliche Zölle einkalkulieren, Ursprungsregelungen überprüfen und Fragen zu Arbeitnehmerentsendungen und -bedarf klären. „Es wird wackelig werden. Wir wissen nicht, was kommt“, resümierte Hoppe. Aber ein „No Deal“ – ein EU-Austritt ohne Abkommen – sei unwahrscheinlich.

Der Brexit ist nicht mehr zu verhindern, aber das bedeutet mitnichten das Ende der deutsch-britischen Beziehungen – darin waren sich auch die Teilnehmer bei der anschließenden Podiumsdiskussion einig. „Die Briten waren in der Wirtschaftspolitik immer ein Verbündeter der Deutschen“, war etwa Mathias Dubbert, Referatsleiter Europapolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Brüssel, überzeugt.

Auch Martin Friz, Geschäftsführer des Ilsfelder Zerkleinerungsexperten Weima Maschinenbau, bezeichnete Großbritannien als wichtigen Anwalt für den Freihandel, den die Europäer schmerzlich vermissen würden. Seine britische Tochterfirma, den 1995 gegründeten Zerkleinerungs- und Brikettiertechnikspezialisten Weima UK, habe er komplett auf eine Händlerstruktur umgestellt, insgesamt sehe er dem Brexit aber gelassen entgegen: „Viele Mittelständler warten ab, was passiert, werden aber in zwei bis drei Jahren wieder in Großbritannien investieren.“

„Könnten sich durch den Brexit auch Chancen für die deutsche Wirtschaft ergeben?“, fragte Moderator Manfred Stockburger. „Großbritannien wird sich sicher in den europäischen Märkten weniger engagieren. Deutsche Unternehmen könnten in die Bresche springen und vielleicht die Verluste ein bisschen minimieren“, hoffte Karl Martin Fischer, Brexit-Experte bei „Germany Trade & Invest“ (GTAI), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik. Zu einer massiven Rückwanderung von Firmen auf den Kontinent werde es aber nicht kommen. Und überhaupt: „Deutschland ist weit weg aus englischer Sicht.“

Spezialisten und Praktiker

So landete die Diskussion wieder bei Mentalitätsunterschieden zwischen Insel und Kontinent: Auf eine griechische Fabel Bezug nehmend, sähen sich die Briten gerne als Füchse, berichtete Fischer: Die schlauen Tiere meisterten alle Herausforderungen auch ohne detailliertes Wissen. Die Kontinentaleuropäer hingegen seien aus britischer Sicht wie Igel: Sie verfügten über ein beträchtliches Fachwissen, seien aber unflexibel. Dem Brexit-Experten war das versöhnliche Schlusswort vorbehalten, in dem er einen international tätigen Unternehmer zitierte: „Ich mache Geschäfte mit Russland und dem Iran, da werde ich mir wegen dem Brexit keine Sorgen machen.“