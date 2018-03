Gesundheit Wenn die Sonne zur Gefahr wird

Schwäbisch Hall / swp

Praxisnahe Beispiele für die ästhetische Rekonstruktion nach Hautkrebs bot Chirurg Florian Schober beim 30. Vortrag der Reihe Diakademie im Haus der Bildung, schreibt das Diak. Alle bösartigen Hautveränderungen ließen sich im Begriff Hautkrebs zusammenfassen, so der Chefarzt der Klinik für plastische, ästhetische- und Handchirurgie. „Knapp 270 000 Menschen erkranken jährlich neu, darunter viele ältere Personen ab 50 Jahren.“ Hauptverantwortlich sei die UV-Strahlung, die das Erbgut so verändert, dass in der Haut Geschwüre entstehen können.

Es gibt zwei verschiedene Arten: schwarzer Hautkrebs (malignes Melanom) und weißer Hautkrebs (Spinaliom, Basaliom). Letzterer tritt am häufigsten auf. Die Basaliome heben sich teils farblich kaum von der normalen Pigmentierung der Haut ab und treten typischerweise an Körperstellen auf, die häufig der Sonne ausgesetzt sind, wie Gesicht und Hals. Bei korrekt durchgeführter chirurgischer Therapie seien Basaliome vollständig heilbar. Spinaliome (auch Plattenepithelcarcinome genannt) könnten in bis zu fünf Prozent der Fälle Tochtergeschwülste ausbilden. Bei nicht ausreichender Therapie könne dieser Hautkrebs tödlich sein. Das gleiche gilt auch für den schwarzen Hautkrebs.

„Je heller die Haut, desto höher ist das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken“, erläuterte Schober. Nach einer operativen Entfernung des bösartigen Gewebes sei oft eine aufwendige ästhetische Rekonstruktion erforderlich. Die Operationsplanung sei in der Regel sehr komplex. „Hierbei ist es unter anderem wichtig, dass man sich bei der Schnittführung an den Spaltlinien der Haut orientiert, um ein möglichst optimales ästhetisches Ergebnis ohne große Narbenbildung zu erhalten.“ Auch fortgeschrittene Tumorerkrankungen könnten im Diak behandelt werden.