Erneuerbare Energie Wenn der Wind weht bei Dünsbach

Gerabronn / Birgit Trinkle

Wie winzig sich die Menschen und die ENBW-Zelte ausnehmen gegen diese über 200 Meter hohen Kolosse; selbst der nahe Wald sieht klein aus. Während ihnen heftiger Wind um die Nasen weht, marschieren die Ehrengäste zur Anlage zwei des Dünsbacher Windparks, wo für eine offizielle Einweihungszeremonie Stehtische und Infozelte aufgebaut sind.

„Wenn der Wind weht“ ist ein Zeichentrickfilm über ein altes Ehepaar, das zur Musik von David Bowie irgendwo in den Hügeln auf radioaktive Wolken wartet. Jemand pfeift die Melodie, was irgendwie passend ist: Wenn der Wind hier weht, produzieren drei neue Windräder Strom für 7500 Haushalte.

Der Dünsbacher Strom geht ins Umspannwerk Ilshofen-Obersteinach, das eigens zur Aufnahme regional erzeugter Windenergie erweitert wurde. Diese Verbindung trägt mit dazu bei, so Franc Schütz, Leiter des Bereichs „Erneuerbare Energie dezentral“, dass „die ENBW zu den Spitzenreitern der Projektentwickler aufgestiegen ist“. Allein 2017 habe man in Deutschland 16 Festland-Projekte in einer Größenordnung von rund 200 Megawatt realisiert; immerhin etwa 150 Megawatt entfallen auf neue Windparks in Baden-Württemberg, zu denen auch Dünsbach zählt. Windkraft spiele eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung der Energiewende. Nicht nur auf hoher See, auch an Land, in den Küstenregionen ebenso wie im Süden Deutschlands.

Im Zeichen der Energiewende

Die Energiewende herbeizuführen sei allgemeiner Konsens in Politik und Gesellschaft, sagt zumindest Michael Sokup, Teamleiter „Projektentwicklung Windenergie“; die ENBW beteilige sich aktiv daran, dieses Ziel zu erreichen, und da zähle jedes einzelne Windrad. Bei der Feierstunde im Schatten der Anlage wurden Zahlen genannt: Die Baugenehmigung kam im Dezember 2016, ein Jahr nach Einreichung des Genehmigungsantrags. Die drei „Neuen“ vom Typ Vestas V126 erzeugen pro Jahr 24,8 Millionen Kilowattstunden; sie haben eine Nabenhöhe von 149 Metern und einen Rotordurchmesser von 126 Metern. Bereits seit August speisen sie – ohne offizielle Einweihung – ins Stromnetz ein.

Bürgermeister Mauch war froh über die reibungslosen und unfallfreien Arbeiten; die Beeinträchtigung der Bevölkerung durch die Baumaßnahme sei, wie verabredet, so gering wie möglich gehalten worden. Für alle, die sich für die Anlage interessieren, wurde eine Infotafel mit den Eckdaten installiert. Zur Eröffnung erklärten Fachleute interessierten Bürgern die Details der Stromgewinnung; der TSV Dünsbach bewirtete die Gäste und konnte so die Vereinsfinanzen aufbessern.