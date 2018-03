Konzert Wenn der Tasten-Derwisch groovt

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Mit 74 Jahren könnte man es ein wenig ruhiger angehen lassen – eigentlich. Nicht so Joachim Kühn, ein Meister des Jazzpianos. Am Vorabend seines 74. Geburtstags eröffnet er mit seinem „New Trio“ das zwölfte internationale Jazz-Art-Festival in Hall. Seine beiden musikalischen Mitstreiter sind jeweils mehr als 30 Jahre jünger: „Altersweisheit trifft Sturm und Drang“, wurde bereits über die Formation geschrieben. Und beim Konzert in der Hospitalkirche wird deutlich: Da ist viel Wahres dran.

Wobei Sturm und Drang in diesem Fall kein Privileg der Jugend ist. Darin steht Kühn dem Schlagzeuger Eric Schaefer, der auch als Michael Wollnys Triopartner bekannt ist, und dem kanadischen Bassisten Chris Jennings in nichts nach. Das Trio hat mit „Love & Peace“ kürzlich sein zweites Album herausgebracht.

Der weiche Nebel über den anfangs zart gezeichneten Klanglandschaften lichtet sich bald. Da braut sich etwas zusammen, und zum Vorschein kommen zupackende Melodien und energiegeladene Improvisationen. Aber manchmal überdeckt die Energie des druckvollen Schlagzeugs in der Hospitalkirche leider auch die anderen Instrumente.

Da steckt Free Jazz drin

Kühns Klavierspiel ist aufbrausend, wuchtig, kantig, voller Free Jazz. Kein Wunder, immerhin hat er viele Jahre intensiv mit dem amerikanischen Free-Jazz-Pionier Ornette Coleman zusammengearbeitet. Mit schnellen Tastenläufen, dichten Tonkaskaden und ständig hin- und herwiegendem Kopf wühlt sich Kühn in die Stücke hinein. Manchmal drischt er förmlich auf die Tastatur ein. Aber er kann auch anders. Dann zeichnet er romantische Balladen, webt melancholische Klangteppiche, hat Freude an Ohrwurm-Motiven aus Standards oder bändigt seine kraftvollen Kompositionen mit präzisen, schnellen Figuren. Ein Stück der Doors interpretiert das Trio mit markigem Puls und Groove – keine Spur von Altersmilde bei Kühn. Mit ihrem Elan, ihrer Kraft und mit ihrem feinsinnigen Spiel inspirieren sich die Musiker gegenseitig.

Kühns Blick geht stetig nach vorne. Er ist ein Getriebener, auf der Suche nach Neuentdeckungen. Im Rücken weiß er die Jazzgeschichte. Die hat ihn geprägt. Davon erzählt der 1944 in Leipzig geborene Künstler bereits vor dem Konzert im öffentlichen Interview mit dem Haller Jazz-Experten Hans Kumpf, der Kühn seit vielen Jahren kennt. „Ich hatte total viel Glück in meinem Leben“, sagt Kühn. Als damals 22-Jähriger gelang ihm im Jahr 1966 die Flucht aus der DDR – quasi im Schlafwagen, weil er als einziger Jazz-Profi im Staat zu einem Wettbewerb nach Wien reisen durfte. „Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht mehr wiederkommen würde.“

Im Westen angekommen, ging es Schlag auf Schlag: Auftritte ­gemeinsam mit seinem fast 15 ­Jahre älteren Bruder bei den Berliner Jazztagen und beim New­port. Aus zufälligen Begegnungen ergaben sich wichtige Produktionen und Kühn wurde flugs zu einer Größe im europäischen und internationalen Jazz. Dass er ­Anfang der 90er-Jahre auch einmal im Haller Neubau-Saal auftrat, daran erinnert sich Kühn allerdings nicht mehr genau. Günter Hasenfuss aus Hall dafür umso besser: „Nur 70 Leute kamen damals, das wurde eines der teuersten Konzerte für den Club Alpha.“

