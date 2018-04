Geschichte Wenn der Krieg zum Alltag wird

Schwäbisch Hall / Herbert Kohl

Frank Kleinehagenbrock hatbeim Historischen Verein über die Folgen des Dreißigjährigen Krieges für Hohenlohe gesprochen.

Als Vertreter der böhmischen Stände am 23. Mai 1618 zwei Abgesandte des Kaisers in Wien aus einem Fenster der Prager Burg warfen, konnten sie nicht ahnen, dass sie damit einen Krieg von weltgeschichtlichem Ausmaß und bisher nie dagewesener Zerstörungskraft auslösen würden. Er hat sich, wie die beiden Weltkriege des letzten Jahrhunderts, ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt und erweckt noch heute reges Interesse. Davon zeugt der voll besetzte Vortragssaal des Hällisch-Fränkischen Museums beim Vortrag des Würzburger Historikers Frank Kleinehagenbrock. Er ist Geschäftsführer der Kommission für Zeitgeschichte in Bonn und als Privatdozent Lehrbeauftragter an der Universität Würzburg.

Für den Prager Fenstersturz gaben konfessionelle Motive den Anlass. Doch greift es zu kurz, im Dreißigjährigen Krieg einen reinen Religionskrieg zu sehen. Überlagert wird dieser Aspekt von Konflikten um die Verfassung des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation”, konkret zwischen Kaiser und den Reichsständen, und die Machtpolitik der europäischen Staaten, die nach und nach – bis auf England – nahezu alle in diesen Krieg hineingezogen wurden.

Die liebe Not mit den Nachbarn

Auch in der Politik gilt: Wer klein ist, kann keine großen Sprünge machen. Als die Grafschaft Hohenlohe, seit der Reformation evangelisch, im 16. Jahrhundert in immer kleinere Herrschaften zerfällt, müssen diese zusehen, dass sie sich im Konzert der stets auf Vergrößerung bedachten Nachbarn behaupten: im Norden der Deutsche Orden und das Hochstift Würzburg (beide katholisch), im Osten die Markgrafschaft Ansbach, im Süden das Herzogtum Württemberg und von allen Seiten ehrgeizige und aufstrebende Reichsstädte wie Heilbronn, Schwäbisch Hall und Rothenburg. „Politik der Optionen” nennt das der Historiker: hier ein Bündnis, dort ein Vertrag – und sich klein machen, wenn Gefahr droht.

Als 1618 der Dreißigjährige Krieg ausbricht, hilft alle politische Klugheit nicht mehr: Obwohl der Raum Hohenlohe nicht zu den umkämpften Gebieten gehört – abgesehen von der Schlacht bei Herbsthausen 1645 – wird er unerbittlich in den Krieg hineingezogen: Durchzüge, Einquartierungen und Kontributionszahlungen bestimmen von nun an den Alltag. Hinzu kommen Seuchen wie die immer wieder auftretende Pest. Am Ende, so sagen es die Kirchenbücher, war ein Drittel der Menschen durch direkte oder indirekte Kriegseinwirkungen ums Leben gekommen. Das Land braucht Jahrzehnte, um sich von diesen Verheerungen zu erholen.

Leben mit dem Krieg

Krieg, so macht der Referent deutlich, ist damals in der Wahrnehmung der Menschen etwas anderes als heute: Während wir, geprägt von den beiden Weltkriegen des letzten Jahrhunderts, Krieg als etwas Menschenverachtendes und Zerstörerisches ansehen, versuchen die Menschen von damals mit ihm zu leben, auch wenn sie ihn stets als großes Unglück empfinden. Da es keine Kasernen und Garnisonen gibt, wohnen die Soldaten, oft mit Frau und Kindern, bei Familien, die ihnen von den örtlichen Amtleuten zugewiesen werden. Das geschieht vor allem im Krieg, denn Armeen in Friedenszeiten gibt es noch nicht. Nach den Gesetzen des Krieges hat jeder Soldat ein Recht auf „Liegestatt, Licht und Salz” – der Rest ist Verhandlungssache. Nun gilt es, das Wenige, das man zum Leben hat, auch noch zu teilen.

Dennoch versuchen die Obrigkeiten, im Kriegschaos immer wieder Ordnung zu stiften. So setzen die örtlichen Amtleute durch, dass Soldaten, die sogenannte „Exorbitantien” begangen haben, also Vergewaltigungen oder Schlägereien in Wirtsstuben, vor Gericht gestellt werden – und es gelingt vielfach.

Kein Wein für die Kinder übrig

Nicht selten müssen sich die Gastgeber wider Willen verschulden, um ihre Aufgaben zu bewältigen. Das gilt auch für die Obrigkeit: Wer von Plünderung und Zerstörung verschont bleiben will, muss den oft immensen Geldforderungen der Besatzer nachgeben. Das stürzt auch die Fürsten vielfach in bittere Not: „Ich kann den Kindern keinen Wein mehr geben.” So klagt Gräfin Dorothea von Hohenlohe-Schillingsfürst, nachdem ihr Schloss von durchziehenden Truppen mehrfach geplündert wurde. Armut war offensichtlich schon damals ein relativer Begriff.