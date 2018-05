Freilichtspiele Wenn das Seemannsgarn groovt

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Die Pollys haben so viel Talent, die können eh alles“, sagt Christian Doll lachend – und irgendwie auch ein bisschen erleichtert, dass er die Moderation, des Spielzeit-Eröffnungskonzerts am Freitagabend gleich wieder abgeben kann. Im Schnelldurchgang gibt er einen Einblick in die bevorstehende Spielzeit: Er habe „tolle Zahlen“ in Sachen Vorverkauf bekommen. Rund 25 000 Karten seien weg, sagt er auf Nachfrage. Im Ensemble werde momentan fleißig über „Wilhelm Tell“, das Eröffnungsstück (Premiere am 9. Juni), diskutiert. Das „Saturday Night Fever“-Team sei ziemlich international, und für die Wiederaufnahme von „Don Camillo“ am 21. Juni müsse nochmals das Fußballspielen auf der Treppe trainiert werden: „Es wächst jetzt alles zusammen“, so Doll.

Dann kann sich der Freilichtspiele-Intendant am Vorabend seines 47. Geburtstags entspannt zwischen den rund 120 Besuchern auf seinem Stuhl in der Haalhalle zurücklehnen – und auf das vielseitige Können der Hamburger Band Tante Polly vertrauen. Bandleader Dominik Dittrich (Piano, Akkordeon, Gesang) hat allerhand unterhaltsame Lieder im Gepäck. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Benjamin Leibbrand (Saxofon, Klarinette, Gesang), Sebastian Strehler (Schlagzeug, Gitarre, Gesang) und Hajo Cirkensa (Bass) übernimmt er die Bühne – und die Regie: für ihren amüsanten und bodenständigen Mix aus „Seeräuber- und Polka­swing mit Song-Reiter-Rock und Liedern zum Heulen aus Hamburg St. Pauli“, wie sie ihren Stil selbst beschreiben.

Skurrile Geschichten

Da spinnen sie so dickes Seemannsgarn, dass sich mancher Besucher ob der skurrilen Geschichten von Dominik Dittrich glatt an Käpt’n Blaubär erinnert fühlt. Voller Humor wird die vergnügliche Tristesse von viel Alkohol, wenig Geld und unglücklichem Verliebtsein gefeiert. „Bonjour Tristesse, da bist du ja, ich warte schon die ganze Zeit auf dich ...“, „Gute Reise, viel Glück und viel Spaß“ oder „Die Blumen auf deinem Balkon“ – die Seemannsromantik groovt, dass es eine Freude ist.

Dazu holen die Pollys auch Gäste aus dem Ensemble auf die Bühne: Wilhelm-Tell-Darsteller Gunter Heun lässt durchblicken, dass er eigentlich gar nicht so gerne singt. Aber gemeinsam mit der Band legt er einen schluchzenden Blues hin – und Benjamin Leibbrand lässt seine Klarinette dazu herzzerreißend heulen.

Mario Gremlich – er verkörpert im „Tell“ den Walther Fürst und wird in der Revue „In der Bar zum Krokodil“ mitwirken – gibt den Comedian-Harmonists-Hit „Lass mich dein Badewasser schlürfen“ charmant-schmachtend zum Besten. Alice Hanimyan und Moritz Fleiter – das Pärchen Gina und Mariolino aus „Don Camillo“ – präsentieren ihr Duett aus der Komödie. Und David-Michael Johnson, der in „Saturday Night Fever“ den DJ Monty spielt, schmettert den Ray-Charles-Song „Hallelujah, I just love her so“.

Im Theaterspaziergang dabei

Ein vergnüglicher Vorgeschmack auf einen musikalischen Sommer: Denn Dittrich, Leibbrand und Strehler werden nicht nur erneut in „Don Camillo und Peppone“ zu erleben sein, sondern auch im Theaterspaziergang, der sich heuer mit Shakespeare beschäftigt. Und: Die Pollys laden viermal zum Late-Night-Talk ein. „Die Pollys bei Olli’s“ heißt das Format, bei dem manchen Ensemble-Mitgliedern auch kleine Geheimnisse und Anekdoten entlockt werden sollen – „eine Mischung aus Wohnzimmerkonzert und Kindergeburtstag“, meint Bandleader Dittrich verschmitzt.

