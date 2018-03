Verkehrsstatistik Weniger Verletzte, aber mehr Tote

Next

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Auf den Straßen des Landkreises Hall hat es 2017 öfter gekracht als im Vorjahr. 5152 Unfälle hat die Polizei in ihrer Verkehrsstatistik registriert und damit 6,3 Prozent mehr als 2016 (4847 Unfälle). Die Steigerung fällt im Haller Kreis höher aus als im Landesdurchschnitt, der bei 3,7 Prozent liegt. Im Ostalbkreis stieg die Zahl der Verkehrsunfälle um 7,8 Prozent auf 8418, im Rems-Murr-Kreis fiel der Anstieg mit 8,7 Prozent noch deutlicher aus (gesamt 12 052 Unfälle). Mit insgesamt 25 634 Unfällen verzeichnete das Polizeipräsidium (PP) Aalen, das für die drei Kreise zuständig ist, ein Fünfjahreshoch.

Woran liegt es, wenn es zu einer Karambolage kommt? Bei den Unfallursachen im Landkreis Hall steht die nicht angepasste Geschwindigkeit mit 20 Prozent an erster Stelle. Der Satz für überhöhtes Tempo als Unfallursache liegt im Land bei zehn Prozent. Diese Ursache ist also im Landkreis doppelt so oft zu verzeichnen als landesweit. Weitere Hauptgründe für Unfälle liegen in der Missachtung der Vorfahrtsregeln mit 19 Prozent und Fehlern beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren mit 13 Prozent.

Mehr Getötete

Trotz der gestiegenen Zahl an Unfällen sind im Haller Kreis weniger Verkehrsteilnehmer körperlich zu Schaden gekommen. 813 Menschen sind bei 617 Unfällen verletzt worden. Im Vorjahr erlitten noch 863 Menschen eine Verletzung im Straßenverkehr. Die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer stieg hingegen auf 15 an. 2016 starben elf Menschen auf den Straßen im Kreis.

Sorgen bereitet der Polizei die wachsende Zahl an Motorrad­unfällen mit tödlichem Ausgang. In den drei Landkreisen haben 2017 insgesamt 18 Biker ihr Leben verloren, 2016 sind es sechs gewesen. Allein im Landkreis Hall sind acht Motorradfahrer gestorben, im Jahr davor gab es keinen Todesfall im Kreis. „Dabei spielt das Wetter eine Rolle. Wenn es früher im Jahr heiter wird, beginnt die Saison eher“, weiß Ottmar Kroll, Kriminaldirektor der Verkehrspolizei im PP Aalen. „Oft spielt auch eine Fehleinschätzung, sowohl der eigenen Fähigkeiten als auch der des Motorrads, eine Rolle“, so Kroll.

Nicht angeschnallt

Die Hauptursachen bei tödlichen Verkehrsunfällen (Autos und Motorräder) im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen waren Geschwindigkeit mit 59 Prozent und Verkehrstüchtigkeit mit 23 Prozent, die unter anderem Alkohol- oder Drogeneinfluss beinhaltet. An dritter Stelle folgt die Vorfahrt mit 14 Prozent.

Die Polizei wird weiter auf Kontrollen setzen und auch präventiv tätig werden. „Aber wenn man einem Biker aufklärende Infoblätter vorlegt, dann glaubt einem das keiner“, gibt Kroll zu Bedenken. Im abgelaufenen Jahr hat die Polizei im Gebiet der drei Landkreise 314 Stunden lang schwerpunktmäßig kontrolliert (sechs Stunden weniger als 2016). Dennoch haben die Beamten 2017 weit mehr Verstöße festgestellt als im Vorjahr: von 10 609 auf 14 269. Am häufigsten entdeckten die Polizisten Fahrer ohne angelegten Gurt (9317) und solche, die mit dem Handy am Ohr am Steuer saßen (4378).

Höchster Stand seit 2013

Die Unfälle unter Alkoholeinwirkung haben im Landkreis Hall weiter zugenommen und mit 112 den höchsten Stand seit 2013 erreicht. 804-mal mussten Verkehrsteilnehmer im Bereich des PP Aalen 2017 eine Blutprobe abgeben, 527-mal ist der Führerschein sichergestellt worden. Um ein Drittel ist die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss im Landkreis gestiegen. Das häufigste Rauschgift, das die Beamten durch Blutproben festgestellt haben, ist mit weitem Abstand Cannabis. In den drei Landkreisen gab es bei 541 Blutproben 309 Fälle, bei denen Cannabis im Spiel war. Danach folgen Amphetamine (50), Kokain (23) und Opiate (7). In 87 Fällen stellte die Polizei fest, dass der Fahrer mehrere Drogen konsumiert hat.

Die „jungen Erwachsenen“, also Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, sind an 498 Unfällen im Kreis Hall beteiligt gewesen. In 59,2 Prozent der Fälle haben sie den Unfall verursacht. Die Ursachen Geschwindigkeit und Vorfahrt sind bei dieser Altersgruppe besonders häufig vertreten. Bei den Senioren – 353 Unfälle im Kreis Hall – beträgt die Verursacherquote 63,6 Prozent.