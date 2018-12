Advent Weniger Stände als sonst

Kirchberg / sebu

Das Wetter am Wochenende kam schlicht gruselig daher. Entsprechend ausgedünnt war die Gästeschar, als der Posaunenchor Lendsiedel zur Eröffnung des Kirchberger Weihnachtsmarktes spielte. Und auch ein paar weniger Stände als sonst gab es, wie Bürgermeister Stefan Ohr berichtete: Manche Händler hatten sich krankgemeldet, andere erschienen erst gar nicht, und einer reiste wieder ab, weil er seinen Pavillon vor dem geistigen Auge davonfliegen sah. Dafür gab es erstmals den ganzen Markt über eine überdachte Bühne, auf der Kirchberger Gruppen und Vereine auftraten.

Fair gehandelte Ware

Neu war auch der Eine-Welt-Stand des Freundeskreises Asyl. Im vergangenen Jahr hatten die Kirchberger Flüchtlingshelfer sich noch an einem Stehtisch präsentiert, diesmal lagen jede Menge fair gehandelter Waren in einer stattlichen Holzhütte. Sie ist das Ergebnis des sechsten Kurses der Lernwerkstatt, der im März 2018 begonnen hatte. In den Werkräumen der Schloss-Schule waren die Bauteile unter Mitwirkung von geflüchteten Menschen gefertigt worden. Danach wurden sie eingelagert und schließlich montiert. Die Materialkosten hat die evangelische Kirchengemeinde übernommen.

Nicht wegzudenken vom Kirchberger Weihnachtsmarkt ist der Stand der Ortsgruppe des Naturschutzbundes. Ihn gibt es seit 40 Jahren. Berühmt ist der Nabu-Stand übrigens für seinen Glühmost, den man guten Gewissens schlürfen kann, denn: Wer Most trinkt, ist Naturschützer.

Azubi als Christkind

Das Anforderungsprofil einer Auszubildenden im Kirchberger Rathaus weist eine Besonderheit auf: Am Weihnachtsmarkt wird schlicht erwartet, dass sie das Kleid des Christkindles überstreift. Heuer hat die 19-jährige Luka Dietrich aus Eckartshausen die Rolle übernommen. Sie ist im ersten Ausbildungsjahr und folglich ein Neuling in Sachen Bescherung. Da traf es sich gut, dass sie den Nikolaus an ihrer Seite hatte: Arthur Kett aus Kirchberg ist’s seit 2006.