Kriminalität Weniger Diebstähle, mehr Drogen

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Wie sicher lebt es sich im Landkreis Schwäbisch Hall? Dieses subjektive Empfinden mag von Person zu Person variieren. Wenn man die Zahlen der Polizei zurate zieht, dann hat sich die Sicherheitslage im abgelaufenen Jahr verbessert. 555 Straftaten weniger sind 2017 im Landkreis im Vergleich zum Vorjahr registriert worden. Dies geht aus der Jahresstatistik des Polizeipräsidiums Aalen hervor, das für die Landkreise Schwäbisch Hall, Ostalb und Rems-Murr zuständig ist. 6656 Straftaten sind im Landkreis Hall im Jahr 2017 verübt worden, 2016 waren es noch 7211. In allen drei Landkreisen sind es 37 596 nach zuvor 39 556, was einem Minus von fünf Prozent entspricht. Die Einwohnerzahl der drei Landkreise ergibt zusammen rund 930 000 Menschen.

Zehnjahrestief bei Diebstählen

„Dies ist eine erfreuliche Entwicklung“, sagt der Aalener Polizeipräsident Roland Eisele bei der Verkündung der Zahlen am Dienstag. Maßgeblich für den Rückgang sei die rückläufige Zahl der Diebstähle, die bei den drei Kreisen zusammengerechnet ein Zehnjahrestief erreicht hat. Ebenso erfreulich sei die Tatsache, dass die Aufklärungsquote (AQ) für alle drei Kreise auf 61,9 Prozent gestiegen ist – bester Wert seit zehn Jahren. Der Landkreis Hall bildet in diesem Bereich sogar die Spitze des Trios mit 64,4 Prozent Aufklärungsquote (Rems-Murr 60,5, Ostalb 62,7). Landesweit beträgt die AQ 62,4 Prozent.

Terrasse als Einstiegspunkt

Die Häufigkeitszahl (HZ) setzt die Kriminalitätsdichte in Relation zur Einwohnerzahl. Alle bekannt gewordenen Straftaten werden dabei auf 100 000 Einwohner verteilt. Der Landkreis Hall ist statistisch gesehen der sicherste der drei Landkreise mit einer HZ von 3449 (Rems-Murr 4375, Ostalb 3995). Die Stadt Schwäbisch Hall ist mit einer HZ von 4747 sicherer als die zweite große Kreisstadt im Landkreis, Crailsheim, mit 5703. Zahlen zu den einzelnen Kreisgemeinden hat die Polizei in ihrer Jahresstatistik nicht vorgelegt.

Die rückläufigen Diebstahlszahlen machen sich auch im Haller Kreis bemerkbar. 404 mal weniger sind Dinge gestohlen worden als noch 2016. Die Zahl der Wohnungseinbrüche blieb fast konstant. Nach 133 Einbrüchen sind es im vergangenen noch 127 gewesen. Die Terrassentüren bilden häufig den Einstiegspunkt für die Einbrecher, die zumeist in den „dunklen“ Monaten, von Oktober bis März, zuschlagen.

Mehr Gewalt gegen Beamte

Stark zugenommen hat der Diebstahl von Autos (mit unbefugter Inbetriebnahme): von 21 auf 41 Fälle, was ein Plus von 95,2 Prozent ausmacht. Auch Fahrräder sind wieder vermehrt gestohlen worden. 41 Zweiräder mehr (von 173 auf 214) sind im Landkreis entwendet worden, ein Plus von 23,7 Prozent.

Erfolge hat die Polizei nicht nur bei den Diebstählen, sondern auch bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten (Betrug, Unterschlagung, Schwarzfahren) zu verzeichnen. Das Minus von 351 Straftaten (von 1442 auf 1091) macht auch einen Großteil der verbesserten Statistik aus.

Die prozentual höchsten Anstiege verzeichneten hingegen die Vergewaltigungen (von 13 auf 27 Fälle, plus 107,7 Prozent) und Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylverfahrensgesetz mit 137,5 Prozent (von 16 auf 38 Fälle). Fast unverändert blieben die Zahlen für Rohheitsdelikte wie Raub und Körperverletzung: 1047 Straftaten hat die Polizei im vergangenen Jahr gezählt, nur eine Straftat weniger als im Jahr zuvor.

Die Bilanz trübt auch der Bereich der Rauschgiftkriminalität. 599 Straftaten bedeuten 144 Fälle mehr als noch 2016 – ein Plus von 31,6 Prozent und der größte Anstieg aller drei Landkreise. „In diesem Bereich gibt es ein großes Dunkelfeld, weil nicht alle Straftaten angezeigt werden“, erklärt Reiner Möller, der leitende Kriminaldirektor des Polizeipräsidiums Aalen. Der Grund für den Anstieg der Rauschgiftdelikte könnte darin liegen, dass die Polizei mehr Kräfte für dieses Feld zur Verfügung hatte als noch in den Vorjahren, so Möller. Eine Person im Landkreis Schwäbisch Hall starb aufgrund ihres Drogenkonsums, in den drei Landkreisen waren es insgesamt zehn Menschen.

Ein weiteres gesellschaftliches Phänomen, das den Polizeibeamten zu schaffen macht, ist die Zunahme von Gewalt gegen Beamte. 287-mal kam dies in den drei Landkreisen vor, 50-mal im Landkreis Hall. „Auch Feuerwehrleute oder Sanitäter werden angegangen“, ergänzt Polizeipräsident Roland Eisele. 62,2 Prozent der Tatverdächtigen in diesem Bereich waren alkoholisiert. Das Polizeipräsidium Aalen hat seit Oktober 2016 einen Maßnahmenplan, um Provokationen und Aggressionen gegen Polizisten zu reduzieren. „Das Ziel bleibt, Konfliktsituationen vorrangig kommunikativ und gewaltfrei zu lösen“, so die Polizei.

Die politisch motivierten Straftaten (PMS) machen nur einen sehr kleinen Bereich der Statistik aus. Im Landkreis Hall haben die Beamten 33 Fälle erfasst. 21 davon waren politisch rechts gerichtet, auf das Konto von Linksextremen gingen vier PMS. Acht Fälle in diesem Bereich konnten keiner Richtung zugeordnet werden.

Einen deutlichen Rückgang verzeichnete die Polizei bei den Straftaten gegen das Leben, zu denen unter anderem Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung gehören. 2016 gab es noch elf Fälle im Kreis Hall, 2017 waren es lediglich drei.

Info Demnächst geht es um die Verkehrsstatistik auf dieser Seite.