Maschinenbau Weiterer Umsatzrekord bei Optima

Schwäbisch Hall / ht

Weltweit sind mehr als 2250 Mitarbeiter für Optima tätig – über 100 mehr als 2016. Auffallend ist der zunehmende Anteil an digitalen Diensten sowie der Softwareeinsatz in den Anlagen. Das Unternehmen baut in diesem Bereich weitere Stellen aus und bietet nach eigenen Angaben viele interessante Jobangebote. An mehreren Standorten investiert Optima und vergrößert sich auch 2018 weiter.

„Beim Umsatz bewegen wir uns seit mehreren Jahren auf hohem Niveau“, berichtet Hans Bühler, geschäftsführender Gesellschafter von Optima. „Umso mehr freut es mich, dass wir 2017 erneut eine Steigerung erzielen konnten“, so Bühler weiter. Der Großteil der Optima Mitarbeiter ist am Stammsitz des Unternehmens in Schwäbisch Hall beschäftigt. 2017 stieg hier die Mitarbeiterzahl auf über 1650 an, berichtet die Gruppe in einer Pressemitteilung.

Ein laufendes, mehrjähriges Investitionsprogramm sieht insgesamt rund 50 Millionen Euro für Baumaßnahmen vor. Aktuell baut das Unternehmen in Schwäbisch Hall ein zentrales Logistikzentrum. „Dadurch erreichen wir deutlich effizientere innerbetrieblich Abläufe und reduzieren die innerstädtischen Transporte um etwa zwei Drittel“, erläutert Hans Bühler.

Ende 2018 soll das Gebäude mit rund 6000 Quadratmeter Fläche bezugsfertig sein. Weitere Gebäude sind in Planung, darunter für die zentrale Verwaltung des Unternehmens sowie Büro- und Fertigungsflächen für Optima Pharma.

Die Optima Tochtergesellschaft Metall+Plastic (Radolfzell Stahringen) hat ebenfalls über anstehende Baumaßnahmen informiert. Bereits abgeschlossen sind die Erweiterungen bei der US-Tochtergesellschaft in Green Bay (Wisconsin). Dort wurden im September zusätzliche 1200 Quadratmeter Fläche eingeweiht.

Im vergangenen Jahr war die Interpack (Weltleitmesse der Verpackungsbranche) der Auftakt für „Optima Total Care“. Dieses umfangreiche Dienstleistungsportfolio biete nach Angaben von Optima Effizienz und Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus der Optima-Anlagen und wird weiter ausgebaut.

Digitale Technologien sind ein wichtiger Bestandteil von Total Care, und Bediener-Schulungen ein Beispiel dafür: Bereits nach abgeschlossener Konstruktion einer Anlage könnten künftige Maschinenbediener systematisch geschult werden: Im Virtual Reality Center des Packaging Valley Germany lasse sich jede kundenspezifische Anlage dreidimensional exakt darstellen. Dabei erfahren die Bediener, wann welcher Befehl im Human Machine Interface (HMI) einzusetzen ist oder was beim Ein- und Ausbau von Ersatzteilen zu beachten ist. Funktionen wie die Kollisionsprüfungen würden für mehr Sicherheit sorgen. Die Schulungen über Virtual Reality-Technologien trügen zu einem schnelleren und reibungslosen Übergang in die Produktionsphase bei.

Der Trend zu digital basierten Services zeige sich ebenso bei Optima Tcam. Die intelligente Sensorik überwache kontinuierlich den Anlagenzustand, Warnungen erfolgten automatisch und rechtzeitig, bevor ein Defekt eintritt.

Mit Opal biete Optima eine Software-Lösung an, die eine „Brücke“ zwischen der obersten Daten-Ebene in Unternehmen (Electronic Ressource Planning-Systeme wie SAP) und der Fertigungsebene baue. Anwender könnten damit nach Angaben von Optima komplexe Fertigungsprozesse besser und sicherer organisieren.

Die Entwicklung kundenspezifischer Anlagen ist bei Optima durch digitale Technologien wie zum Beispiel Simulationen geprägt. Damit lassen sich noch vor dem Bau der Anlagen etwa Strömungsverläufe berechnen, darstellen und optimieren.

Ein wichtiges Ereignis ist 2018 im Juni die internationale Messe „Achema“. Auf der Weltleitmesse der pharmazeutischen Industrie werde Optima mit „spannenden neuen Technologien und Prozessen für Aufmerksamkeit sorgen“. Wie zum Beispiel Lösungen für die effiziente Verarbeitung kleiner Serien bei höchsten pharmazeutischen Sicherheitsanforderungen.

Die Bedeutung von Turnkey-Projekte nehme insgesamt zu, macht das Unternehmen deutlich. Optima liefere beispielsweise automatisierte Komplettlinien für moderne Wundauflagen, Kaffeeportionspackungen oder auch Kosmetik-Produkte. Von der Primärverpackung bis hin zur versandbereiten Palette können diese schlüsselfertigen Anlagen alle erforderlichen Funktionen abdecken.Für die Zukunft gut aufgestellt.

Als Generalbevollmächtigte verstärken Gerhard Breu (seit Juli 2017) und Joachim Dittrich (seit Februar 2018) die Geschäftsleitung. Gerhard Breu verantwortet den Geschäftsbereich Optima Pharma, Joachim Dittrich ist für Optima Consumer und mehrere Beteiligungen zuständig. Zu den Aufgaben zählen jeweils die strategische Entwicklung und weitere Internationalisierung der Geschäftsbereiche und Beteiligungen im In- und Ausland. Dafür sorgen diese zusätzlichen und weitere in 2017 kompetent besetzte Führungspositionen.

Zu einer zukunftsorientierten Personalpolitik zählt bei Optima weiterhin die berufliche Ausbildung. Aktuell befinden sich mehr als 150 Auszubildende bei Optima, die Mehrzahl davon am Standort Schwäbisch Hall. Das Interesse an MINT-Fächern wird in Kooperation mit Schulen, beispielsweise durch die aktive Unterstützung von Robotik AGs, nachhaltig gefördert. Optima war auch 2017 wieder Aussteller auf zahlreichen Karriere-Messen und beteiligte sich bei Veranstaltungen wie der „Nacht der Ausbildung“: Mehr als 500 interessierte junge Berufsstarter strömten im September durch das Ausbildungszentrum des Unternehmens.

Mehrere Zertifikate unterstreichen die Attraktivität des Unternehmens, wie beispielsweise das Gütesiegel „Top-Arbeitgeber“ oder „berufundfamilie“. Für die Mitarbeiter wurde beispielsweise im Sommer 2017 eine Ferienbetreuung für Kinder angeboten. Das Unternehmen punktet zudem mit umfangreichen Weiterbildungsangeboten, die bis hin zum berufsbegleitenden Master-Abschluss reichen.

Über die Unternehmensgrenzen hinaus fördert Optima soziale Ziele und Einrichtungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Beim traditionellen Familientag führten im vergangenen Jahr die Mitarbeiter mit Angehörigen eine Optima Olympiade durch. Bei den Spielen wurden Punkte gesammelt, die das Unternehmen anschließend in Euro umgewandelt und aufgerundet hat.