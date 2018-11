Künzelsau. / pm

Die Akademie Würth Business School bietet in Zusammenarbeit mit der University of Louisville, Kentucky (USA), einen berufsbegleitenden Studiengang zum Master of Business Administration (MBA) in Global Business an. Am Mittwoch, 5. Dezember, erhalten Interessierte dazu bei Würth in Künzelsau, Dieselstraße 25, weitere Informationen. Prof. Dr. Ralf Dillerup, der akademische Leiter des Studienprogramms, stellt ab 17.30 Uhr das Konzept vor.