Untergrunduntersuchung Weilertunnel: Ab heute Nacht werden 18 Löcher gebohrt

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Eine Baumaschine startet oberhalb des Hotels Hohenlohe mit einem 38 Meter tiefen Loch. Die Sondierung kostet eine halbe Million Euro.

Heute Nacht könnte es im Bereich der Weilervorstadt laut werden. Eine Bohrmaschine startet mitten auf dem Gleis mit den Arbeiten. „Es ist nicht so laut wie ein Presslufthammer oder ein Rammgerät“, erläutert Holger Göttler, Fachbereichsleiter Bauen und Planen. Kann man nachts noch schlafen? „Ich gehe davon aus.“ Erschütterungen seien keine zu erwarten. „Es sind Kernlochbohrungen, keine Rammsondierungen“, präzisiert der Ingenieur.

Lange Vorplanungen

„Wir haben die Freigabe, von Freitag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, eines der beiden Gleise der Bahn zu blockieren.“ 14 Wochen im Voraus musste die Bauverwaltung das bei der Bahn anmelden. Den Zugverkehr werde das nicht einschränken. Denn in dem Bereich am Vierwändeweg verlaufen zwei Schienenstränge. Ein Mitarbeiter der Bahn lotst Mensch und Maschine über die Gleise. Das Bohrgerät werde rund drei Tage lang bis in eine Tiefe von 38 Metern vordringen und dabei einen Bohrkern an die Oberfläche befördern, der zehn Zentimeter im Durchmesser misst.

Als der Bau des Weilertunnels konkret wurde, habe der Rechnungshof des Landes genauere Untersuchungen gefordert. „Ausgelöst wurde das durch die Ereignisse von Rastatt“, ist sich Göttler sicher. Die Panne an der Ra­statter Tunnelbaustelle der Deutschen Bahn im Spätsommer 2017 hat der Volkswirtschaft Schäden von rund zwei Milliarden Euro zugefügt. Das ist zumindest das Ergebnis einer Studie im Auftrag der Güterverkehrsunternehmen.

Die übergeordneten Behörden wurden vorsichtiger und sahen Mängel in den bisherigen Vorplanungen, die von der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall in Auftrag gegeben worden waren. „Man hatte nicht so tief gebohrt“, sagt Göttler.

Jetzt würden auf jeden Fall diese Bohrungen erfolgen, um Erkenntnisse zu bringen, „die man dringend braucht, um abgesichert zu sein“. Die Folge: Der Start des eigentlichen Tunnelbaus wird um zwei Jahre nach hinten, auf den Herbst 2020, verschoben. Bis zum Frühjahr sollen die Gutachten der Bohrungen vorliegen.

Und es wird teurer. „Wir dachten, dass die Bohrungen 450 000 Euro kosten werden. Doch nur zwei Unternehmen haben Angebote abgegeben. Das günstigere wurde ausgewählt. Es werden 574 000 Euro.“

Wer das bezahlt, wird derzeit noch verhandelt. Eigentlich sind die Voruntersuchungen Aufgabe der Stadt Hall und wurden mit einem Pauschalbetrag vom Land beglichen. „Es gab ein Gespräch mit dem Regierungspräsidium in Schwäbisch Hall. Und es wird noch eines in Stuttgart geben“, berichtet Göttler. Er will keine Internas aus den nicht öffentlichen Verhandlungen preisgeben. Nur so viel: „Das Regierungspräsidium zeigt Verständnis, dass Schwäbisch Hall mit diesen erneuten Kosten nicht rechnen konnte.“

Es seien zwar teure, aber auch spannende Vorgänge, meint Göttler. Bis Mitte Dezember werden verschiedene Bohrgeräte im Bereich der zukünftigen Tunnelstrecke unterwegs sein. „Zuerst dachten wir, wir müssten eine Baustraße von der Johanniterstraße hoch zu den Gleisen bauen, um das Bohrgerät hochzubringen“, erläutert er.

Doch die Baumaschine sei „kletterfähig“. Sie arbeite sich auf Ketten von allein hoch. Am Tunnel-Südportal soll zu einem späteren Zeitpunkt mit dem größten Autokran, der zur Verfügung steht, ein weiteres Bohrgerät in Position gehoben werden. Die insgesamt 18 Löcher reichen in eine Tiefe von 13 bis 76 Meter. Die Bohrkerne werden untersucht. Eine Kamera wird am Ende ins Bohrloch abgeseilt und deren Bilder werden ausgewertet.

Tagsüber geht es weiter

Im Ganzen sind es 16 senkrechte Bohrungen und eine Schrägbohrung. Hinzu kommt eine Vollbohrung. Die erfolgt zwischen Hotel Hohenlohe und Weilertor. Das Loch diene als Kontrolle für das Grundwasser. Steigt oder sinkt es während der Bauarbeiten, müsse entsprechend reagiert werden.

Nur bis Mittwoch werde nachts gebohrt. Die weiteren Arbeiten erfolgen am Tag. Anders wäre es beispielsweise der Familie des Stadtrats Kristian Neidhardt (FDP) nicht zuzumuten, dass drei Meter neben ihrer Hauswand an der Gottwollshäuser Steige ein Bohrgerät arbeitet.