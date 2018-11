Spendenaktion Weihnachtstrucker machen sich wieder auf den Weg

Schwäbisch Hall / privat

Am Samstag ist der Startschuss für die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter gefallen. Die Hilfsorganisation bittet auch in diesem Jahr wieder Privatpersonen, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine, Hilfspäckchen mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln zu spenden.

Dieses Jahr fahren die Weihnachtstrucker nach Albanien, Bosnien, Rumänien, Bulgarien und in die Ukraine. „Auch wenn es für uns mitunter schwer vorstellbar ist, gibt es nach wie vor sehr viele Gegenden in Europa, in denen es den Menschen am Allernotwendigsten fehlt, wo sie unter einfachsten Bedingungen leben und in den Wintermonaten bisweilen sogar Hunger leiden müssen“, berichtet Sigrid Donath, Dienststellenleiterin in Schwäbisch Hall.

Abgabe bis 16. Dezember

Bis zum 16. Dezember können die Päckchen in den Dienststellen der Johanniter und weiteren Sammelstellen abgegeben werden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag starten mehr als 100 ehrenamtliche Weihnachtstrucker-Fahrer zusammen mit zahlreichen Helfern ihre mehrtägige Reise nach Südosteuropa. An zentralen Verteilstellen übergeben sie die Päckchen mithilfe langjähriger Partnerorganisationen vor Ort möglichst persönlich an die Empfänger.

Damit die Helfer am Zoll keine Probleme bekommen und die Menschen möglichst gleichwertige Päckchen erhalten, ist es wichtig, sich beim Packen genau an die Packliste zu halten. Wer möchte, kann eine Karte mit einem persönlichen Weihnachtsgruß beilegen. Alternativ kann man den Weihnachtstruckern mit Spenden unter die Arme greifen.

Info Konto: Johanniter-Unfall-Hilfe; IBAN: DE89 3702 0500 0004 3030 02; BIC: BFSWDE33XXX; Stichwort: Weihnachtstrucker. Internet: www.johanniter.de/weihnachtstrucker. Dort gibt es auch die detaillierte Packliste.