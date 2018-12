Konzert Weihnachtsstimmung am Schulzentrum West

Schwäbisch Hall / Jochen Schmidt

Chöre, Orchester, Big Band und Theatergruppe des Erasmus-Widmann-Gymnasium läuten mit klassischen und modernen Liedern die Weihnachtszeit ein. Zum Abschluss singt das Publikum mit.

Schon seit Anfang des Schuljahres haben mehr als 200 Schüler des Haller Erasmus-Widmann-Gymnasiums für die zwei Weihnachtskonzerte, die kürzlich in der vollbesetzten Aula des Schulzentrums West stattfanden, geprobt. Die jungen Sänger versetzten das Publikum mit ihren Darbietungen in weihnachtliche Stimmung.

Den Auftakt markierte das Unterstufenorchester mit einem Medley von Felix Mendelssohn Bartholdy und dem englischen Komponisten J.F. Wade. Mit den Klassikern „Ihr Kinderlein kommet“ und „Was soll das bedeuten“ setzte der Unterstufenchor das Programm fort. Dirigent Daniel Bangert hatte mit „Christmas Lullaby“ aber auch noch einen englischen Titel eingeübt.

Texte von Brecht und Rilke

Gut gelaunt und mit Nikolausmützen begeisterte die Big Band unter der Leitung von Rainer Kindermann die Zuhörer mit einer beschwingten Version von „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“, gefolgt von einem Medley traditioneller Weihnachtslieder. „Shining Star“ und „A Charlie Brown Christmas“ rundeten ihren Auftritt ab, der im Anschluss mit großem Applaus bedacht wurde.

Eingerahmt wurden die musikalischen Darbietungen durch Rezitationen des Oberstufentheaters. Die verantwortliche Lehrerin Barbara Mühlen hatte Texte unter anderem von Wilhelm Busch, Berthold Brecht, Anne Frank und Rainer Maria Rilke ausgewählt. Durch den Einsatz von Dunkelheit, Licht und Raum entstand eine mal erbauliche, mal nachdenkliche, mal wehmütige Atmosphäre – ein Kontrapunkt zur Musik auf der Bühne.

Nach einer Pause präsentierten die Chöre und das Große Orchester ihre weihnachtlichen Weisen. Der Chor der Kursstufe sang „Follow that Star“, das Große Orchester unter Leitung von Daniel Bangert spielte zwei Auszüge aus der „Suite of Carols“ von Leroy Anderson, und Musiklehrerin Stephanie Zigan hatte mit dem Großen Chor das opulente „Sing“ von Andrew Lloyd Webber einstudiert.

Gemeinsam boten der große Chor und das große Orchester dann das amerikanische Weihnachtslied „The Little Drummer Boy“ dar. Insgesamt überzeugte die zweite Konzerthälfte durch eine organische Verzahnung der Chor-, Orchester- und Theaterbeiträge. Zum großen Finale stimmten dann alle Schüler gemeinsam „O du fröhliche“ an. Auf der Bühne fand sich lediglich Platz für das Orchester und die Big Band, die Chöre verteilten sich deshalb in der gesamten Aula und animierten so das Publikum zum Mitsingen – mit Erfolg.

Info Jochen Schmidt, der Autor des Textes, ist Lehrer am Erasmus-Widmann-Gymnasium.