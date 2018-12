Gewinnspiel Weihnachtsengel sorgt für große Spannung und viel Freude

Schwäbisch Hall / Von Julila Weise und Adina Möller

Mit lauten Fanfarenklängen wurde gestern Nachmittag Punkt 17 Uhr die große Weihnachtsengel-Verlosung des Haller Tagblatts eingeläutet. Mehr als tausend Menschen hatten sich auf dem Marktplatz versammelt, um zu erfahren, wer einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen dürfe.

Wie in den Jahren zuvor übernahm Harald Grüsser die Moderation. Auf der Bühne vor dem Rathaus empfing er Thomas Radek, den Geschäftsführer der Südwest Presse Hohenlohe, sowie die Sponsoren der drei Hauptpreise, Claus Zech vom gleichnamigen Autohaus, Friedemann Wahl von Möbel Gunst sowie Jörg Bornhäuser vom Fitnessstudio Move.

„Nun halten Sie sich fest“, empfahl der Moderator und gespanntes Schweigen legte sich über den Platz. Endlich wurde die Truhe mit den Gewinncoupons geöffnet. Weihnachtsengel Bianca Richter griff tief hinein, um als allererstes den Hauptgewinn aus den insgesamt 7330 korrekten Einsendungen zu ziehen.

Doch noch mussten sich die Besucher in Geduld üben – wer den Ford Ka+ im Wert von 15 000 Euro gewonnen hatte, wurde erst ganz zum Schluss verraten. Zunächst galt es noch, die Namen der Gewinner von 14 anderen attraktiven Preisen zu ermitteln.

Seit elf Jahren macht das HT gemeinsam mit zahlreichen Sponsoren den Lesern zu Weihnachten Geschenke. Besonders in Erinnerung ist den Veranstaltern die Verlosung 2013 geblieben: Der Hauptgewinn war eine Reise in die Südsee. Passend dazu wurde die Gelbinger Gasse mit Palmen und tonnenweise Sand dekoriert. Dumm nur, dass es sehr stark regnete. „Unser Strand ist einfach davongeschwommen“, erinnert sich Thomas Radek und lacht. Übrigens: Beim Wetter hatte die Aktion bisher insgesamt wenig Glück – meistens fing es genau zur Verlosung zu regnen an. Nicht so in diesem Jahr: Da blieb es glücklicherweise trocken.

Engel zählen, Puzzleteile finden, oder Liedtexte erraten – der Weg zum Gewinn war bei der HT-Aktion in den letzten Jahren immer wieder neu. Diesmal mussten die Teilnehmer ihre Ortskenntnisse beweisen: Hinter den Türchen des Adventskalenders in den drei Weihnachtsengel-Sonderveröffentlichungen hatte sich ein Bauwerk versteckt. Thomas Radek gab gestern die korrekte Antwort bekannt: „Das richtige Lösungswort lautet Großcomburg und nicht Michaelskirche.“ Das wusste auch Marianne Hiller. Sie gewann den Hauptpreis.