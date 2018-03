Jazztrio Wehmut mit melodiöser Basslinie

Schwäbisch Hall / Andreas Dehne

„So ein langer Applaus ist sehr ungewohnt für uns“, freut sich Koen Schalkwijk, der Pianist und Kopf des deutsch-holländischen Jazz-Trios Torque in der nur etwa halbvoll besetzten Hospitalkirche. Kurz zuvor hat er mit dem Drummer Antoine Duijkers und dem Bassisten Mathias Polligkeit „Wehmut“ gespielt: ein romantisch wirkender Song mit klaren Klavierpassagen, schnörkellosen Melodien und einem stark akzentuierten Piano­spiel. Jazz zum Träumen – balladenhaft, aber nie dahinplätschernd, sondern immer rhythmisch und häufig von der melodiösen Basslinie umspielt.

Nahezu alle Titel des Abends stammen von Schalkwijk. Klar, dass die Musik auf das rhythmisierende Pianospiel des Holländers zugeschnitten ist. Die Basssequenzen von Polligkeit unterstreichen dies. Das Trio lebt aber auch vom spannenden Duett von Piano und Bass. Polligkeit und Schalkwijk umkreisen sich beim Song-Thema musikalisch, brechen dann in ihre Soli aus und finden sich in den Harmonien der Themen wieder. Drummer Antoine Duijkers verbindet dieses jazzige Liebesduell mit seinem oft etwas überraschenden Groove.

Vom Minimalismus beeinflusst

Die drei jungen Musiker, die sich beim Studium in Arnheim kennengelernt haben, setzen ihrer Studentenzeit auch musikalische Denkmäler – etwa mit dem Titel „Presikhaaf“. Der Name des Stadtteils, in dem sie gelebt haben. Der Einfluss des Minimalismus ist nicht nur in diesem Stück prägend. Auch bei „Esfahan“ (Isfahan), dem aus Persien inspirierten Song, glaubt man zusätzlich klassische Elemente zu vernehmen. Das Torque-Trio spielt Titel aus ihren beiden CDs sowie einige Songs, die „so neu sind, dass es sie auf keiner CD gibt.“

Für Jazz-Puristen mag Torque (übersetzt: Drehkraft) fast eine Zumutung sein. Für den nicht ganz so jazz-affinen Zuhörer ist es eher ein klassisch-minimalistisches Konzert mit wunderschönen balladenhaften Elementen der populären Musik: statt puristisch aufgeregt einfach nur traumhaft schön.