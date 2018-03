Friedhofskonzept Wege sind Stolperfallen

Frankenhardt / Christine Hofmann

Dringenden Sanierungsbedarf attestiert Manfred Jahnke dem Friedhof in Oberspeltach. Der Pfedelbacher Landschaftsarchitekt hat eine Bestandsaufnahme der drei Frankenhardter Gemeindefriedhöfe in Gründelhardt, Honhardt und Oberspeltach durchgeführt und ein Sanierungskonzept erstellt. Darin ist festgelegt, welche Mängel zuerst behoben werden sollten und wie viel Geld die Gemeinde dafür in den kommenden Jahren in die Hand nehmen muss.

„Den schlechtesten Zustand gibt es in Oberspeltach“, sagte Jahnke am Montag in der Gemeinderatssitzung im Bürgersaal des Rathauses in Gründelhardt. Hier sind im älteren Friedhofsteil die Wege uneben, Natursteinplatten sind zerbrochen und haben sich verschoben. „Die Wegesituation sollte dringend verbessert werden. Das sind Stolperfallen.“ Die Erneuerung der Wege, die Pflege der Hecken zwischen den einzelnen Grabfeldern, das Aufstellen einer Sitzbank und die Einrichtung einer frostfreien Wasserzapfstelle kostet insgesamt rund 84 000 Euro, schätzt der Experte. Im Haushalt sind bereits 87 000 Euro für die Friedhofssanierung eingeplant.

Stufen haben sich gebildet

Auch auf dem Gründelhardter Friedhof sind die Wege in die Jahre gekommen. Dies wird besonders deutlich an der zum Teil erheblichen Höhendifferenz zwischen den Wegen und den Grabfeldern. Diese sollte nach Ansicht des Landschaftsarchitekten ausgeglichen werden. „Die Wege wurden vor 35 Jahren einfach nicht für die heutige Nutzung durch den Steinmetz und den Bauhof konzipiert“, so Jahnke. Die Sanierung der Wege auf dem Gründelhardter Friedhof kostet rund 67 000 Euro.

Der Friedhof in Honhardt ist noch am besten in Schuss. Hier wurden vor 15 Jahren die Wege verbreitert und befestigt. Die Friedhofsmauer entlang der Aussegnungshalle ist jedoch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr ausgebessert werden kann. „Da hilft nur noch ein Abbruch“, ist Manfred Jahnke überzeugt.

Den Abbruch der Natursteinmauer hat der Gemeinderat bereits beschlossen. Statt der Mauer sollen ein Zaun aufgestellt und eine Hecke gepflanzt werden, was wesentlich günstiger ist als der Neubau einer Natursteinmauer. Außerdem ist geplant, in Honhardt ein Doppelgrabfeld anzulegen. Für die Sanierung des Honhardter Gottesackers muss die Gemeinde Frankenhardt nur etwa 15 000 Euro zahlen.

Die Gemeinderäte folgten dem Verwaltungsvorschlag, die Arbeiten auf dem Friedhof in Oberspeltach noch in diesem Jahr durchzuführen. Sie beauftragten Manfred Jahnke mit der Planung und Bauleitung. Die Arbeiten sollen nun zügig ausgeschrieben werden, damit sie im Sommer umgesetzt werden können. Die Arbeiten auf den Friedhöfen in Gründelhardt und Honhardt sollen dann im kommenden Jahr und eventuell im Jahr 2020 erfolgen.

Bereits im vergangenen Jahr hat das Gremium beschlossen, auf den Gemeindefriedhöfen Urnenwände und Rasengräber als alternative Bestattungsformen anzubieten. Diese werden ebenfalls in diesem Jahr aufgestellt beziehungsweise eingerichtet – und zwar auf allen drei Friedhöfen.