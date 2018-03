Immobilien Weder Eisdiele noch sonstige Nutzung

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Was geschieht mit der Ladenfläche in der Heimbacher Gasse in Hall, in der einst die Brücken-Apotheke untergebracht war? FDP-Stadtrat Thomas Preisendanz nutzt die jüngste Gemeinderatssitzung, um den jahrelangen Leerstand zum Thema zu machen. Er habe gehört, dass dort kürzlich jemand eine Eisdiele eröffnen wollte, dies aber abgelehnt worden sei. „Es könnte der Eindruck entstehen, dass der Eigentümer kein Interesse an Nutzung hat“, so der Fraktions-Sprecher, der auf eine Wiederbelebung an der Ecke zur Mauerstraße hofft.

Das Gebäude steht leer, seitdem 2014 Brücken-Apotheker Hartmut Wagner sein Geschäft aufgegeben und den Mietvertrag gekündigt hat. Er hatte zuvor bundesweit Tausende Apotheker unter anderem wegen vermeintlich falschem Impressum auf Webseiten auf Unterlassung verklagt. Doch die Betroffenen holten zum Gegenschlag aus. Statt einen Cent aus der Aktion zu ziehen, handelten sich Wagner und sein Anwalt Klagen wegen Betrugs, Nötigung und Gebührenerhebung ein. Vor Gericht konnte Wagner nicht mehr erscheinen: Er starb 2015 nach einer schweren Erkrankung.

Mehr als drei Jahre sind seit der Schließung vergangen – und das Objekt steht weiter leer. Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim erklärt, dass die Stadt bei privaten Objekten keinerlei Handhabe hätte. Ähnlich sehe es im Fall des baufälligen Hauses unterhalb des Ilse-Tunnels aus. Dort, so Pelgrim, könnte nun Bewegung zwischen die vier Wände kommen. Kürzlich sei ein Bauantrag eingegangen.

Preisendanz hakt weiter nach, ob es denn eine Erfassung der innerstädtischen Leerstände gebe? Pelgrim erklärt, dass der Wohnungsmarkt in Hall relativ abgegrast sei. Im kommerziellen Bereich gebe es zwar eine „hohe Fluktuation“, die sei aber nicht bedenklich. Potenzial bestehe noch im Bereich Ritter und Kornhaus. Noch kein Konzept habe die Stadt für das bisherige Notariat. Das Gebäude ist seit der Notariatsreform frei.