Im Parkhaus Kocherquartier dringt bei hohem Pegel Grundwasser ein. Die Stadtwerke lassen prüfen, ob es sich um einen Mangel handelt.

Die Straßen in der Haller Innenstadt sind an diesem sonnigen Dienstag trocken – außer an einer Stelle. Ab der Ausfahrt der Tiefgarage Kocherquartier ziehen sich die Spuren von feuchten Autoreifen Dutzende Meter entlang der Salinenstraße in Richtung Polizeirevier. Nach einer Ursache muss man nicht lange suchen: Direkt im Schrankenbereich der Tiefgarage sprudelt Wasser aus einem Spalt. Dort bilden sich große Pfützen, durch die die Reifen sämtlicher Fahrzeug rollen, die in die Tiefgarage ein- und ausfahren. Die untere der beiden Etagen der Tiefgarage ist dagegen trocken.

Defekt am Boden im Schrankenbereich

Bereits im Januar hatte die Redaktion darüber berichtet, dass Wasser in die Tiefgarage strömt. Eine Zeitlang war Ruhe. Nun tritt das Phänomen erneut auf. Hintergrund: Die Tiefgarage wirkt zwar wie ein Element, es besteht aber aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungen aus mehreren Bauwerken, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Gebhard Gentner erklärt. Von unten drückt Grundwasser. Der Defekt liege zwischen dem Eingangs- und dem Hauptbauwerk. An dieser Stelle, wo eine Dichtung eingebaut ist, strömt Wasser aus, sobald es wie in den vergangenen Tagen viel regnet.

Grundwasser war bereits beim Bau der Tiefgarage ein großes Problem und kostete das Projekt letztlich die dritte geplante Etage (siehe Info).

Derzeit liefen Gespräche und Untersuchungen, teilt Gentner auf Nachfrage mit. „Weiterer Schaden kann nicht entstehen, da das Wasser wieder ablaufen kann. Es ist aber sehr ärgerlich.“

Doch wer ist schuld an der Misere? Ein Sachverständiger sei eingeschaltet. Er soll prüfen, ob die Arbeit vom Bauunternehmen – in diesem Fall Leonhard Weiss – so erfüllt wurde, wie vom Architekten geplant. Denn eingebaut wurde laut Gentner eine sogenannte Wartungsfuge mit einer Dichtung, die offenbar regelmäßig ausgetauscht werden muss.

Was wurde bestellt?

Die Stadtwerke seien von einer Lösung ausgegangen, bei dem es keine Verschleißteile gibt. Falls diese aber tatsächlich als Wartungsfuge bestellt worden sei, sei das zunächst nicht weiter schlimm. „Wir sollten es aber nur wissen, damit wir die Wartungszeiten einhalten können.“ Falls vertraglich aber etwas anderes vereinbart war, müssten die Stadtwerke weitere Schritte prüfen.

Unklar ist, ob die Gewährleistungszeit – meist fünf Jahre – abgelaufen ist. Die Tiefgarage war 2011 eröffnet worden. Vor zwei Jahren sprudelte das erste Mal Wasser in das Objekt. Die Dichtung wurde ausgetauscht – in der Hoffnung, dass die Sache damit erledigt ist. Bis wann es nun eine langfristige Lösung oder Einigung gibt, sei unklar, so Gentner.