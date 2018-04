Landbau Was es mit dem Mais auf sich hat

Kirchberg. „ / swp

Mais – eine kulturgeschichtliche Betrachtung“, heißt es am Mittwoch, 25. April, ab 19 Uhr im Rittersaal von Schloss Kirchberg. Vor 50 Jahren wurde Mais hierzulande so gut wie nicht angebaut. Heute beklagt man eine „Vermaisung“ der Landschaft, heißt es in der Ankündigung der Stiftung Haus der Bauern. Während im Ursprungsland des Maises, in Mexiko und der Karibik, Maisgerichte das Hauptnahrungsmittel seien, wachse „unser“ Mais für Tierfutter und Biogasanlagen. Mais gelte als Wunderpflanze in der Agrarwirtschaft. Keine andere Nutzpflanze erzeuge so viel Biomasse auf der Fläche. In Lateinamerika würden Verbraucher und Erzeuger noch auf ihre alten Sorten und Rezepte schwören. Doch die „gute alte Zeit“ schwinde dahin. Das „Kollektiv Tonalli“, eine deutsch-mexikanische Truppe von Schauspielern, will das Thema künstlerisch aufarbeiten, mit einer Aufführung mit Lesung, Musik und Aussprache. Die Bevölkerung ist eingeladen. Der Eintritt beträgt zehn Euro.