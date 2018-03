Gesprächsabend Was braucht der Mensch am Ende?

Was braucht der Mensch am Ende?

Mehr als 50 Besucher interessierten sich für derlei wichtige Grenzfragen der Medizin. Als Referent bot sich Chefarzt Professor Dr. Thorsten Steinfeldt von der Klinik für Anästhesie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie an. „Nicht alles, was in der Medizin machbar ist, sollte auch immer gemacht werden. In vielen Fällen wird das Sterben nur hinausgezögert“, erklärte der Arzt die Stellungnahme der Fachgesellschaft für Intensivmedizin, eine neue Menschlichkeit in der Intensivmedizin sei gefordert.

Konkret stellte sich der Mediziner der Frage: „Was dient uns Menschen?“. Ein weltweites Problem dabei: die sogenannte „Übertherapie“, im englischsprachigen Raum auch „Futility“ genannt. Sie wird mit Sinn- oder Nutzlosigkeit übersetzt. Besonders alte Menschen betrifft die Übertherapie, aber auch Mitarbeitende der Intensivstationen leiden weltweit unter diesem Phänomen im Sinne einer emotional belastenden Situation am Krankenbett.

So zeigt eine kanadische Studie, dass circa 50 Prozent der sehr alten Patienten unter laufender Beatmung, Dialyse und der Gabe starker medizinischer Präparate zum Beispiel nach Herz-Lungen-Wiederbelebung leiden. Familienmitglieder und Angehörige, aber auch die Intensivmitarbeitenden selbst sind von diesen Grenzsituationen des Lebens stark betroffen.

Die Grenzen der Intensivmedizin sieht Professor Steinfeldt hier in der individuellen Prüfung der Sinnhaftigkeit von Maßnahmen. Dies könne nur anhand subjektiver Bewertungskriterien geschehen. Welche Bedeutung hat das Leben, Sterben und Leid? Mediziner und Pflegefachkräfte sehen sich selber stets in der Prüfung und Abwägung verschiedener therapeutischer Möglichkeiten – stets unter Berücksichtigung festgelegter moralischer Grundwerte. Ist das angestrebte Therapieziel nach professioneller Einschätzung zu erreichen? Wird dieses Ziel vom Patienten gewünscht? Sind die Belastungen während der Behandlung für die erreichbare Lebensperspektive aus Patientensicht gerechtfertigt?

Patientenwille ist maßgeblich

Dabei gibt es unterschiedlichste Therapieziele: Heilung, Lebensverlängerung, deutliche Verbesserung der Lebensqualität, Symp­tomlinderung oder aber auch die Begleitung Sterbender. Maßgeblich ist sicher der Wille der Patienten. Der Gesetzgeber garantiert das Selbstbestimmungsrecht von Patienten. Dazu sind gerade in der Intensivmedizin ausführliche Gespräche mit Patienten, Angehörigen und allen Betreuenden von großer Bedeutung.

Behandlungsoptionen, ihre Sinnhaftigkeit und der Patientenwille sind intensiv abzuwägen. Individuelle Grenzen in der Therapie müssen festgelegt werden. Eine sinnlose Form der Übertherapie kann im äußersten Fall sogar strafbar werden: „Wenn aus Sicht des Patienten die Weiterbehandlung sinnlos ist, kann sie nicht durch eine vermeintliche Hilfeleistungspflicht gerechtfertigt werden, sondern entspricht juristisch sogar dem Tatbestand einer strafbewehrten Körperverletzung“, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle des Diakoniekrankenhauses zum Thema.

Nach den Impulsen, die durch den Intensivmediziner gesetzt wurden, entwickelte sich eine rege Diskussion über Chancen und Risiken der Medizin am Ende des Lebens.

Die gesellschaftliche Tabuisierung von Sterben und Tod finde auch in den Familien statt, hieß es in den Gesprächen. Es werde nicht darüber gesprochen, welche Wünsche die Menschen für ihr Lebensende hätten. Ein rechtzeitiges Thematisieren innerhalb der Familie könnte sehr hilfreich sein. Eine wichtige Hilfe dabei sind nach wie vor Patientenverfügungen.

Beziehung ist entscheidend

Allerdings lässt sich auch damit nicht jede Eventualität im Voraus klären. Deshalb ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt, den betreuenden Pflegefachkräften und den Patienten und Angehörigen auch in Zukunft entscheidend.