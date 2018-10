Gemeinde und Motorsportclub Obersontheim ersehnt Fördergelder für ehemaligen Farrenstall

Obersontheim / Sigrid Bauer

Die Gemeinde Obersontheim will den ehemaligen Farrenstall in Ummenhofen sanieren. Der Motorsportclub soll im Obergeschoss bleiben.

Die Gemeinde Obersontheim möchte den ehemaligen Farrenstall sanieren. Dafür hofft sie auf Fördergeld vom Land. Anschließend soll er genau so genutzt werden wie bisher. Bereits beschlossen ist, dass das Gebäude, das im Dachgeschoss den Motorsportclub beherbergt und im Erdgeschoss als Lagerfläche für andere Vereine sowie für den Bauhof dient, nicht abgebrochen wird. Somit wird kein neues Dorfgemeinschaftshaus gebaut, so die Verwaltung. Abgerissen wird nur die Wohnung auf der östlichen Gebäudeseite.

Bei einem Vor-Ort-Termin am Farrenstall haben sich Kämmerer Jonathan Richter, Hauptamtsleiter Dieter Herrmann, Ortsvorsteher Helmut Wengert, sein Stellvertreter Rainer Heizmann, der auch für den Motorradclub (MC) teilnahm, und Ralph Jäschke vom Planungsbüro Steg, das die Sanierung in Untersontheim-Ummenhofen begleitet, getroffen. Man einigte sich darauf, dass Bauingenieur Bernd Schwarz zunächst in einer Projektbeschreibung zusammenstellt, was aus seiner Sicht sanierungsbedürftig ist.

Ein kommunales Projekt

„Wir sanieren das Gebäude nicht für den MC, sondern als kommunales Objekt“, stellte Wengert in der Sitzung des Ortschaftsrats klar. Außerdem müsse die Sanierung den Förderbestimmungen entsprechen. „Wir brauchen mindestens drei Gewerke“, sagte er.

Klar ist, dass das Dach neu eingedeckt werden muss. Ebenso unvermeidbar ist die Sanierung der Westseite, auf der Wasser hinter die Fassade dringt. Die bisherige Verkleidung oberhalb der verputzten Fassade ist aus Kunststoff. Das Sanierungsförderprogramm erlaubt aber nur Holz oder Putz. Ort­schaftsrat Gerhard Bauer sah Holz auf der Wetterseite kritisch. „Da habe ich selber schlechte Erfahrungen gemacht“, sagte er. Um die Wand trocken zu bekommen, sei vermutlich eine Drainage nötig.

Mauer muss erneuert werden

Mit dem Abriss der Wohnung auf der anderen Seite muss wahrscheinlich auch die angrenzende Mauer zur Scheune neu aufgebaut werden. Ob ganz als Holzkonstruktion oder im unteren Teil gemauert, ist noch offen. Einig waren sich die Ortschaftsräte, dass die Scheune stehen bleiben soll. Sie dient dem Untersontheimer Kleintierzuchtverein und dem Skiclub als Lager. Der Bauhof hat sowohl in der Scheune wie auch im vorderen Erdgeschossbereich Material abgestellt.

Die Stromleitungen in der Scheune sollen erneuert werden, im vorderen Erdgeschoss sind dreiadrige Stromkabel zu verlegen. Wo überall gedämmt wird, ist noch nicht entschieden. Im Bereich der Lagerräume brauche die Dämmung nicht so gut zu sein, so der Tenor. Während die Verwaltung anfangs davon ausging, dass der Sanitärbereich des MC ebenfalls saniert werden muss, verzichtet der Verein jetzt darauf. Das Fazit der Besprechung: Die Scheune bleibt stehen und die Nutzung des Gebäudes bleibt unverändert.

Detailplanung 2019

Damit schloss sich der Rat dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig an. Nächstes Jahr erstellt Bernd Schwarz die Detailplanung und die Kostenberechnung, gebaut wird 2020, sofern Fördergeld vom Land fließt.