Albverein Wanderung wird zum Winterspaziergang

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Der Termin war mit Bedacht gewählt: drei Tage vor Frühlingsanfang, noch in der ausklingenden Amtszeit von Bürgermeister Roland Wurmthaler und am Geburtstag des Ilshofener Albvereinsvorsitzenden Helmut Bürckert. Mit dem heftigen Wintereinbruch in der Nacht zuvor hatte niemand rechnen können. Dennoch fanden sich am späten Sonntagnachmittag rund 50 wanderfreudige Erwachsene und Kinder beim Rathaus ein, um den frisch ausgeschilderten Rundkurs „Buchholz-Schmerach“ zu erkunden.

Auch Roland Wurmthaler schloss sich der Wandergruppe an, staunte über „so viel Schnee wie den ganzen Winter nicht“ und lobte „die super Idee, einen traditionellen Ilshofener Spazierweg mit Infotafeln aufzuwerten“. Er dankte dem Albverein, dem Gewerbeverein und dem Druckhaus Ilshofen, das die Schilder gestaltet hat, für die Gemeinschaftsarbeit. Helmut Bürckert bedankte sich seinerseits für die Mithilfe des Bauhofs beim Aufstellen der Tafeln.

Nach einem gemeinsam angestimmten Geburtstagsständchen für den Initiator des Rundwegs, Helmut Bürckert, setzte sich der Zug bei eisigen Temperaturen in Bewegung. Da traf es sich gut, dass gleich die zweite Station nach dem Rathaus der See beim Parkhotel ist, wo den frierenden Wanderern als Gruß des Hauses fürsorglich Glühwein und Punsch kredenzt wurde.

Gefährliche Infotafel?

So innerlich erwärmt machte sich die Gruppe auf zum Buchholz mit Schild Nummer 3 gleich am Wald­rand. Das Forstamt habe nicht zugelassen, dass die Infotafel im Wald aufgestellt wird, wo sie eigentlich auf einen Grabhügel aus vorchristlicher Zeit hinweisen soll, berichtete Bürckert. Und Bür­germeister Wurmthaler ergänzte, es ginge der Behörde um die Haftungsfrage, wenn jemand beim Lesen der Tafel von einem herabfallenden Ast getroffen wird. Nun steht der Pfosten auf Privatgrund, statt des Amts musste der Albverein eine Erbengemeinschaft um Erlaubnis fragen.

Über den schneebedeckten Waldweg ging es zum Grenzstein an der Markung zur Gemeinde Wolpertshausen. Um seine nachbarschaftliche Verbundenheit zu zeigen, hatte sich auch Bürgermeister Jürgen Silberzahn der Gruppe angeschlossen. Der Text auf der Infotafel am Schulzentrum Ilshofen stammt vom Schulleiter persönlich. Deshalb ließen es sich Norbert Reinauer und seine Frau Iris nicht nehmen, die Wanderung mitzumachen.

Bis die Leute allerdings nach all dem Schilderlesen und Geschichtenerzählen am Ende der über zweistündigen Tour auf dem Schulgelände ankamen, war es schon dunkel. Stadtrat Klaus Fischer zückte die eigens mitgebrachte Taschenlampe, damit den Zuhörern auch die letzten Informationen nicht vorenthalten blieben. Bei normalem Albvereinstempo sei die Strecke von 6,5 Kilometern in eineinhalb Stunden zu schaffen, hatte Helmut Bürckert kalkuliert. Viele Teilnehmer wollen die Runde bei hellem Frühlingswetter wiederholen.